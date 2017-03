Souveräner Sieg für FC 08 Villingen

Fußball-Verbandsligist gewinnt gegen Endingen mit 4:0 Toren. Cristilli mit einem Tor und zwei Vorlagen

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Endingen 4:0 (2:0) – Der FC 08 ist rechtzeitig vor dem Gipfeltreffen beim Freiburger FC wieder in der Spur: Der 4:0-Heimsieg gegen ersatzgeschwächte Endinger war auch in dieser Höhe verdient und hätte noch deutlicher ausfallen können.

Ein frühes Tor hatte Nullacht-Trainer Jago Maric sich gewünscht – und er bekam es auf dem Kunstrasen des Friedengrundes auch: Danilo Cristilli legte per Hacke für Stjepan Geng vor, der nach vier Minuten zur Führung des FC 08 traf. Die mit zwei Änderungen angetretenen Nullachter – Frederick Bruno musste in der Defensive Daniel Niedermann weichen, im Tor ersetzte Christian Mendes Daniel Miletic – blieben weiter deutlich überlegen, verpassten es aber, nachzulegen. Tevfik Ceylan (10.), Nedzad Plavci (41.), Gianluca Serpa (42.) hatten ordentliche Chancen. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff setzte sich dann Cristilli auf der rechten Seite durch und fand Nedzad Plavci, der im zweiten Versuch das vorentscheidende 2:0 erzielte.

Nach der Pause mussten die Endinger etwas aus ihrer Defensive kommen, doch dabei sprang gegen die starke 08-Abwehr keine wirklich gefährliche Situation heraus. Derweil wurde ein Ceylan-Freistoß (47.) von kurz hinter der Mittellinie durch die Unterstützung des Windes zur echten Gefahr. Er ging nur knapp über die Latte. Das 3:0 war nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Plavci scheiterte in Minute 55 am guten Gästekeeper Ron Fahlteich, doch dann war Cristilli zur Stelle und traf zur Entscheidung. Die drei Punkte waren eingefahren, weshalb ein reges Wechselspiel in Gang kam und sich der Altersdurchschnitt des Nullacht-Teams sukzessive erhöhte. Dessen ungeachtet lagen weitere Treffer etwa durch Cristilli (66.) oder ein Fast-Eigentor von Manuel Gleichauf (80.) in der Luft. Der vierte Treffer fiel tatsächlich noch: In einer Kombination der Eingewechselten schickte Tobias Weißhaar Routinier Ali Günes, der kurz vor Schluss zum Endstand einschob.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08): Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft hat überzeugt und als Kollektiv auch gut gegen den Ball gearbeitet. In den letzten 20 Minuten haben wir dann etwas Gas herausgenommen. Jetzt kommen drei sehr schwere Spiele, das erste davon nächste Woche in Freiburg – ich bin mir aber sicher, dass wir da eine gute Partie abliefern werden.“

Axel Siefert (SVE): „Wir waren in einem einseitigen Spiel als Mannschaft nicht vor Ort. Trotz unserer schwierigen Personalsituation hatten wir uns vorgenommen, mutig zu spielen. Unsere Leidenschaft ist uns aber irgendwo zwischen Kabine und Kunstrasen abhanden gekommen. Ich habe meine Spieler selten so kampflos gesehen.“

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa, Ovuka, Niedermann, Wagner (ab 63. Ketterer) – Ceylan, Geng (ab 58. Sahin), Wehrle, Haibt (ab 71. Weißhaar) – Cristilli, Plavci (ab 69. Günes).

Tore: 1:0 (4.) Geng, 2:0 (45.) Plavci, 3:0 (55.) Cristilli, 4:0 (89.) SR: Traub (Ehingen); ZS: 400