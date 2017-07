Footballer festigen mit klarem Heimsieg ihre Tabellenführung

American Football, Landesliga: Neckar Hammers – Backnang Wolverines 40:12 (7:0, 13:6, 14:0, 6:6) (rom) Die Hammers blieben auch im vierten Spiel in Folge unbesiegt. Mit einem deutlichen Heimsieg gegen Backnang festigten die Schwenninger Footballer den ersten Tabellenplatz.

Die Neckarstädter begannen stark und mit guten Raumgewinnen. Der erste Touchdown von Quarterback Kenan Sengün, der den Ball nur noch ein Yard bis in die gegnerische Endzone bringen musste, war die logische Konsequenz. Mit erfolgreichem Zusatzkick von Kevin Neumann hieß es 7:0. Die Gäste hingegen schlossen ihre Versuche jeweils mit einem Punt ab. Erst gegen Ende des ersten Viertels waren sie der Endzone der Neckar Hammers bedrohlich nahe. Nach dem ersten Seitenwechsel konnte diese Situation in Zählbares verwandelt werden. Somit stand es nur noch 7:6 für die Hammers. Aber die Gastgeber legten mit zwei weiteren Touchdowns nach, einmal missglückte allerdings der Zusatzversuch. So ging es beim Stand von 20:6 in die Halbzeitpause.

Im dritten Durchgang punkteten nur die Neckar Hammers. Pablo de Miguel und Benjamin Breuer waren mit Touchdowns erfolgreich, die Zusatzkicks erledigte Kevin Neumann. Armin Rak sorgte im Schlussviertel für einen weiteren Touchdown der Schwenninger. Der Touchdown von Backnang danach zum 40:12 war lediglich noch Ergebniskosmetik.

Drei Spieltage vor Rundenende bauten die Hammers ihre Tabellenführung aus. Vom Aufstieg will man jedoch in den Reihen der Neckarstädter noch nichts hören. „Wir haben einen großen und guten Kader. Allerdings haben wir auch noch drei schwere Spiele vor uns“, sagte Reimar Fauser und fügte an: „Natürlich würden wir unsere Aufstiegschance gerne wahrnehmen. Doch wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Schon nächste Woche geht es beim letzten Heimspiel gegen die Badener Greifs, ein durchaus ernst zu nehmender Gegner.“