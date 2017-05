Sollten die Niederlage nicht so dramatisch sehen

Verbandsligist FC Bad Dürrheim enttäuscht gegen Endingen und spielt noch gegen drei Top-Teams

Fußball-Verbandsliga: Groß war der Jubel bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen des FC Bad Dürrheim am 22. April, als mit dem 2:0-Erfolg gegen Pfullendorf auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt wurden. Offenbar war der Spannungsabfall bei der Mannschaft sehr groß, denn am Montag zeigten die Kurstädter bei der 1:4-Heimniederlage gegen Endingen eine enttäuschende Leistung. „Es war eines der schwächeren Spiele. Wir sollten die Niederlage aber nicht dramatisch sehen. Die Jungs haben in den vergangenen Wochen großartige Leistungen gezeigt. Da kann so etwas einmal passieren“, sagt FC Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer.

Offenbar waren einige Spieler in den Köpfen nicht mehr ganz frisch. Hinzu kam, dass die Kurstädter erneut zwei Spieler verletzt verloren. Hendrik Berg musste unmittelbar nach dem Seitenwechsel vom Platz und Felix Schaplewskis erster Gang führte am Dienstag in die medizinische Abteilung. In den restlichen drei Partien wird Trainer Reiner Scheu somit wohl weiterhin improvisieren müssen.

Trotz des sicheren Klassenerhalts sind die Kurstädter weit davon entfernt, die Saison austrudeln zu lassen. Allerdings zeigt ein Blick auf die kommenden Spielpaarungen, dass die Erwartungen bezüglich des Punktezuwachses nicht so groß sein sollten. Mit dem Freiburger FC und FC Denzlingen warten die Teams auf den Plätzen zwei und drei. Am letzten Spieltag geht es zum Oberliga-Absteiger Kehler FV. Thumer: „Das sind noch drei dicke Bretter, die wir zu bohren haben. Andererseits können wir befreit auftreten.“

Thumer nutzt den bereits gesicherten Klassenerhalt als Pfund, um fleißig um neue Spieler zu werben. Klar ist inzwischen auch, dass es aus dem aktuellen Spielerstamm Abgänge geben wird. Noch in dieser Woche will sich der FC Bad Dürrheim dazu äußern. „Kein Spieler wird uns aus sportlichen Gründen verlassen. Die, die gehen, müssen aus beruflichen Gründen neu planen“, versichert Thumer. Noch will der Funktionär keine Namen nennen, aber es sind offenbar Akteure dabei, die in dieser Saison Stammspielerpotenzial hatten. Umso wichtiger ist es für Thumer, frühzeitig für adäquaten Ersatz zu sorgen. „Wir sind da seit Ende April in einer guten Position. Wir werden wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten. Einige Gespräche mit potenziellen Zugängen befinden sich auf der Ziellinie“, ergänzt Thumer.