Solemar-Cup: FC Brigachtal jubelt

Bezirksligist gewinnt Turnier in Bad Dürrheim. Marbach verliert torreiches Finale

Hallenfußball: (lh) Der FC Brigachtal gewann den Solemar-Cup 2017 in Bad Dürrheim. Im Endspiel in der Salinensporthalle gewann der Bezirksligist gegen den Kreisliga A-Spitzenreiter FV Marbach mit 6:4. Im Spiel um den dritten Platz siegte Titelverteidiger Spvgg Trossingen gegen die Reserve des Gastgebers mit 4:3.

Während sich der FV Marbach in der Vorrunde in seiner Gruppe mit drei Siegen und einem Unentschieden durchsetzte, gewann der spätere Turniersieger nur zwei Begegnungen und belegte in seiner Gruppe hinter dem starken SV Niedereschach den zweiten Platz.

Im Viertelfinale gegen den SV Obereschach benötigten die Brigachtaler das Neunmeterschießen, da es nach der regulären Spielzeit 1:1 stand. Marbach hatte es in der Runde der letzten Acht mit der überraschend starken TuS Oberbaldingen zu tun, ließ hier aber nichts anbrennen und gewann sicher mit 6:2 Toren.

Das erste Halbfinale gewannen die Marbacher nach einer spannenden Partie mit 3:2 gegen Trossingen. Im zweiten Halbfinale zwischen dem FC Bad Dürrheimer II und Brigachtal wurde es richtig spannend. Nach zwölf Minuten stand es 2:2, so dass auch hier das Neunmeterschießen entscheiden musste. Nach den ersten fünf Schützen stand noch kein Sieger fest. Am Ende setzte sich Brigachtal mit 8:7 durch.

Das Finale war in den ersten Minuten eine ausgeglichene Partie. Mit zunehmender Spieldauer zeigten die Brigachtaler schnelles Konterspiel und entschieden mit toll herausgespielten Tore das Endspiel für sich.

Fünfter wurde der SV Obereschach vor dem SV Niedereschach. Es folgten Oberbaldingen vor dem SV Aasen und dem SSC Donaueschingen. Den Schluss bildete NK Zagreb Villingen.

Zum besten Torhüter des Turniers wurde Simon Albrecht (Marbach) gewählt, zum besten Spieler Eugen Walter (Trosssingen). Torschützenkönig mit acht Treffern wurde Sebastian Stromberger vom FC Brigachtal. Den zahlreichen Zuschauern wurden spannende und faire Spiele geboten.