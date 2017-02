Snowboardcrosserin Jana Fischer: "Das wird richtig cool"

Bräunlingerin feiert Weltcup-Premiere und startet am Feldberg

Snowboard: Nach dem Weltcup ist vor dem Weltcup heißt es in diesen Tagen auf dem Feldberg. Eine Woche nach den Skicrossern gastiert am kommenden Wochenende die Welt-Elite der Snowboardcrosser im Hochschwarzwald. Dabei gibt es eine ganz besondere Premiere. Jana Fischer aus Bräunlingen feiert am Seebuck ihre Weltcup-Premiere. „Das wird richtig cool und ich freue mich riesig“, sagte die 17-Jährige vor ihrem Debüt im Kreis der Welt-Elite.

An dem Hang, an dem Jana Fischer das Snowboardfahren richtig lernte, fährt sie nun zum ersten Mal in ihrer jungen Karriere um Weltcup-Punkte. „Der Feldberg ist sozusagen mein Heimberg. Dort bin ich früher dreimal wöchentlich gefahren“, erzählt Jana Fischer. Mittlerweile trainiert der Teenager allerdings in Oberstdorf, wo sie seit Herbst 2015 das dortige Ski-Internat besucht.

Erst vor rund fünf Jahren wechselte die Schwarzwälderin von den Skiern aufs Snowboard. Ihre Entwicklung bei den Snowboardcrossern ging rasant aufwärts. Mittlerweile gehört die 17-Jährige zur Nationalmannschaft und zu den größten deutschen Talenten in ihrer Sportart. Snowboardcross bedeutet für Jana Fischer „viel Action, großen Spaß und einen Adrenalinkick“.

In den vergangenen Tagen gab es für die Sportlerin vom Skiclub Löffingen einige gute Nachrichten. Ende Januar wurde sie in Grasgehren deutsche Meisterin im Snowboardcross. Wenige Tage später raste sie im französischen Puy St. Vincent als Dritte erstmals bei einem Europacup-Rennen aufs Podest. „Da war ich selbst überrascht, denn damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Jana Fischer, die in der Europacup-Gesamtwertung auf Rang 13 steht.

Der Lohn für die guten Leistungen in den vergangenen Rennen folgt nun an diesem Wochenende. Im Schwarzwald darf die Schwarzwälderin erstmals Weltcup-Luft schnuppern. „Das ist schon etwas Besonderes. Im Vergleich zu meinen bisherigen Rennen ist auch alles einiges größer und professioneller.“

Auf Unterstützung darf sich die junge Snowboarderin auf jeden Fall freuen. „Familie, Freunde und Bekannte haben schon gesagt, dass sie kommen werden.“ Zunächst einmal geht es für die 17-Jährige am Freitag darum, die Qualifikation am Freitag zu überstehen. „Das wird schon richtig schwer.“

Nach den Rennen am Feldberg wartet bereits wenige Tage später der nächste Höhepunkt auf die Bräunlingerin. Im tschechischen Klinovec findet vom 18. bis 21. Februar die Junioren-Weltmeisterschaft der Snowboarder statt. Doch zunächst geht der Blick von Jana Fischer in Richtung Feldberg. Dort steigt am Wochenende das bisherige Highlight in ihrer jungen Karriere.

Weltcup-Zeitplan

Drei Tage lang sind die weltbesten Snowboardcrosser am Seebuckhang auf dem Feldberg zu sehen. Der Zeitplan der Wettkämpfe:

Freitag

10.30 Uhr: Qualifikation Männer

13.15 Uhr: Qualifikation Frauen

Samstag

12 Uhr: Finalläufe

Sonntag

9 Uhr: Qualifikation Frauen/Männer

12 Uhr: Finalläufe