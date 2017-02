Feldberg Snowboardcross-Weltcup: Die Deutschen sind nur Zuschauer

Für das ersten Rennen am Samstag beim Snowboardcross-Weltcup auf dem Feldberg hatte sich kein deutscher Starter qualifiziert. Das soll sich am Sonntag ändern.

Paul Berg steht am Rand der Strecke. Er trägt einen schwarzen Helm, eine große Skibrille und eine dunkle Jacke. Interessiert schaut er auf den Parcours. Gerne wäre der Snowboardcrosser aus Konstanz jetzt auf der Strecke. Er hat allerdings die Qualifikation für den Weltcup verpasst. „Das ist natürlich bitter, weil man sich gerade beim Heimweltcup noch mehr vornimmt“, sagt der 25-Jährige. So muss er mitansehen, wie bei den Männern Pierre Vaultier aus Frankreich den Sieg vor dem Spanier Lucas Eguibar holt. Dritter wird Omar Visintin (Italien) vor Regino Hernandez (Spanien). Der Weltcupführende Alessandro Hämmerle aus Österreich wird Fünfter. Bei den Frauen setzt sich Michela Moioli (Italien) vor Belle Brockhoff durch. Auf den weiteren Plätzen folgen Meryeta Odine und Alexandra Jekova.

Es sind perfekte Bedingungen am Samstagmittag, als um 12 Uhr die Rennen starten. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel, die Piste auf dem Feldberg ist bestens besucht. Viele Ski- und Snowboardfahrer versuchen sich selbst. Je näher der Rennstart der Snowboardcrosser rückt, desto mehr füllt sich aber auch die Tribüne im Zielbereich. Am Sonntagmorgen geht es um 9 Uhr mit der Qualifikation weiter, um 12 Uhr starten die Finalläufe. Paul Berg hofft hier auf Besserung. „Mir fehlt momentan die Rennerfahrung“, sagt der Konstanzer. Er war lange verletzt und muss sich nun zurückkämpfen. Da hilft jedes Rennen. „Das Ziel muss natürlich sein, sich für das zweite Rennen zu qualifizieren“, sagt er. Gleiches gilt für Jana Fischer aus Bräunlingen. Die 17-Jährige nimmt an ihrem ersten Weltcup teil. Auch sie hatte das Rennen am Samstag verpasst. Das möchte sie ändern.