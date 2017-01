Snooker vom Feinsten

Billardverein Villingen-Schwenningen spielt zweimal gegen Bundesliga-Spitzenreiter Stuttgart. Am Sonntag zu Hause im „Niner’s“

Snooker, 1. Bundesliga: (wmf) Der Billardverein Villingen-Schwenningen geht als krasser Außenseiter in die beiden Spiele gegen Tabellenführer BC Stuttgart. Die erste Partie findet am Samstag (14 Uhr) in Stuttgart statt. Am Sonntag (11 Uhr) haben die Doppelstädter in der „Niner’s Billard Lounge“ Heimrecht gegen die Topmannschaft aus der Landeshauptstadt.

Die Chancen für den Liga-Neuling, in den beiden Spielen etwas Zählbares zu holen, sind wohl gleich null. Dennoch sind die Partien auch für die Zuschauer äußerst attraktiv, denn die Stuttgarter haben hervorragende Spieler in ihrer Mannschaft. Der Engländer Robbie James hat alle bisherigen Spiele jeweils klar mit 3:0 gewonnen. Kevin Malz zählt ebenfalls zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Im Team der Schwarzwälder werden Kevin Schiller und Philippe Brand Chancen auf einen Punktgewinn eingeräumt.