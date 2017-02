Snooker-Team geht leer aus

Bundesliga-Aufsteiger BV Villingen-Schwenningen verliert beide Heimspiele

Snooker-Bundesligist BV Villingen-Schwenningen musste sich am Heim-Wochenende zweimal geschlagen geben. Am Samstag verlor der Aufsteiger deutlich mit 0:8 gegen den 1. DSC Hannover. Einen Tag darauf verpassten die Doppelstädter gegen die Snookerfabrik Berlin beim 3:5 nur knapp einen Punktgewinn. Kevin Schiller (Bild), Suphi Yalman und Philippe Brand holten die drei Zähler für den Liga-Neuling. Dennis Rothaug verpasste den vierten Punkt bei seiner 2:3-Niederlage knapp. In der Tabelle steht der BV Villingen-Schwenningen nach zehn von 14 Saisonpartien auf dem siebten Platz. Das nächste Bundesliga-Wochenende ist am 18./19. März. Dabei muss der BV VS zweimal auswärts antreten. Bild: direvi