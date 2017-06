Skisport-Weltelite mehrfach im Schwarzwald

Internationaler Skiverband stellt Termine für die Weltcup-Saison 2017/18 vor

Skisport/Snowboard: (joh) Die Schwarzwälder Skisport-Fans dürfen sich im kommenden Winter wieder mehrfach auf Skisport-Weltelite freuen. Springerinnen, Springer und Kombinierer sowie Snowboard-Crosser machen Station im Schwarzwald. Der Internationale Skiverband (FIS) gab die Weltcup-Termine für die Saison 2017/18 bekannt.

Die Hochfirstschanze in Neustadt steht Anfang Dezember im Mittelpunkt. Vom 8. bis 10. Dezember kommen die Spitzenspringer zum Weltcup ins Schmiedsbachtal. Ausgetragen werden unter Flutlicht ein Teamwettkampf (9. Dezember) und ein Einzelspringen (10. Dezember).

Eine Woche später geht wenige Kilometer entfernt in Hinterzarten die Elite der Springerinnen um die vierfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin Carina Vogt (SC Degenfeld) beim Weltcup vom Bakken. Auch hier gibt es wieder am Samstag einen Teamwettkampf und am Sonntag ein Einzelspringen.

Auch die weltbesten Snowboard-Crosser gastieren wieder im Schwarzwald. Vom 2. bis 4. Februar wird bereits zum dritten Mal in Folge um Weltcup-Punkte gefahren. „Wir freuen uns sehr, wieder Ausrichter eines Snowboard-Weltcups auf dem Feldberg zu sein“, erklärte Feldbergs Bürgermeister und SVS-Präsident Stefan Wirbser. Mit Jana Fischer (SC Löffingen) hofft auch eine Snowboarderin aus der Region, auf dem Feldberg am Start zu sein. Der Wettkampf ist zugleich auch der letzte Weltcup vor den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pjöngjang (8. bis 24. Februar).

Die Fans der nordischen Kombinierer müssen fast bis Ostern warten, ehe Eric Frenzel, Fabian Rießle und Co. wieder nach Schonach kommen. Der Schwarzwaldpokal findet 2018 erst am Wochenende 24./25. März statt. Im kommenden Winter steigt in Schonach zum dritten Mal das Weltcup-Finale und dürfte wiederum zu einem besonderen Ereignis im Schwarzwälder Ski-Winter werden.