Regionalsport Schwarzwald Simon Danner wieder zurück

Wild Wings bestreiten am Donnerstag Testspiel in Kreuzlingen gegen EHC Biel

Eishockey: (kat) Vorbereitungsspiel Nummer fünf absolvieren die Wild Wings am Donnerstagabend. Dabei wartet ein starkes Team auf die Schwenninger. In der Bodensee-Arena in Kreuzlingen treffen die Schwäne ab 18.30 Uhr auf den Schweizer A-Ligisten EHC Biel.

Die Wild Wings kennen den Weg nach Kreuzlingen mittlerweile bestens. Am vergangenen Wochenende nahm das Team von Pat Cortina dort am Bodensee-Cup teil. Im Juli absolvierten einige Schwenninger Spieler mehrere Trainingseinheiten auf dem dortigen Eis.

Nach Höhen und Tiefen in den ersten vier Testpartien erwartet Cortina gegen Biel eine weitere Leistungssteigerung seines Teams: „Die Mannschaft soll über die gesamte Spielzeit konzentriert und mit einem hohen Tempo agieren.“ Allerdings haben die SERC-Cracks einige harte Trainingseinheiten in den Knochen, so dass Cortina auch damit rechnet, „dass den Spielern die Kraft fehlen könnte“. Sehr erfreulich ist für den Coach die Rückkehr von Simon Danner. Der 30-jährige Angreifer musste nach Ende der vergangenen Saison an der Hand operiert werden.

In Kreuzlingen fehlt Anthony Rech. Der Stürmer ist am Mittwoch Vater geworden und ist derzeit bei seiner Frau und seinem Sohn im französischen Rouen. Laut Manager Jürgen Rumrich ist noch offen, ob der Probe-Stürmer am Samstag beim Testspiel zu Hause gegen Innsbruck wieder dabei ist. Sollte Rech auch in dieser Partie fehlen, bleibt ihm nur noch das letzte Vorbereitungsspiele am 2. September gegen Genf, um die Wild Wings-Verantwortlichen noch einmal davon zu überzeugen, dass er einen festen Vertrag bekommt. Bislang hinterließ der 24-Jährige bei Rumrich „einen ordentlichen Eindruck“. Wenn die Wild Wings den französischen Nationalspieler nicht verpflichten, würden sie lediglich mit sieben Ausländern in die DEL-Saison starten.

Neben Rech fehlt gegen Biel auch Torwart Marco Wölfl. Er verletzte sich in der vergangenen Woche beim Training am Ohr. Wölfl soll jedoch nächste Woche wieder trainieren.