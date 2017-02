Silber für Klaus Weiß und Josef Ilgner

Vier Medaillen für Schwarzwälder Senioren bei deutschen Langlauf-Meisterschaften

Skilanglauf: Bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Sonneberg (Harz) verpasste Klaus Weiß in seiner Paradedisziplin über 10 km (klassisch) um nur 13 Sekunden die Goldmedaille. Er musste sich lediglich dem neu in die Klasse H 71 aufgerückten Uli Friedemann (SC Annaberg/Sachsen) geschlagen geben. „Es war ein verrücktes Rennen“, sagte der Obereschacher nach dem Wettkampf. Weiß hatte nach fünf Kilometern einen Vorsprung von 40 Sekunden auf Friedemann, musste aber nach sieben Kilometern auf der schweren Runde seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen und brach völlig ein. Der Läufer vom SC Villingen verlor auf seinen Konkurrenten mehr als den gesamten Vorsprung, konnte sich aber wieder fangen. Im Schlussspurt fehlten ihm nur 13 Sekunden. Weiß kam mit einer Zeit von 38.08 Minuten ins Ziel und gewann Silber.

Josef Ilgner vom SV St. Georgen lief bei den Herren 66 aufs Podest. Er erkämpfte in einem beherzten Rennen in der Zeit von 41.17 Minuten Bronze.

Am zweiten Tag der Titelkämpfe musste sich Klaus Weiß im 15 km Freistil-Rennen erneut nur Friedemann geschlagen geben. Mit der Zeit von 42.25 Minuten lief der Obereschacher erneut zu Silber.Ilgner wurde in der Kasse H 66 über 20 km Freistil ebenfalls deutscher Vizemeister. In der Zeit von 56.43 Minuten lief er hinter dem neu in seine Klasse aufgerückten Ferdinand Kraller (Teisendorf) zur Silbermedaille.