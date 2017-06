Regionalsport Schwarzwald Sieben Neue beim FC Furtwangen

Landesligist aus dem Bregtal schließt Personalplanung ab

Fußball-Landesliga: (daz) Der FC 07 Furtwangen geht mit sieben Neuzugängen in die kommende Landesliga-Saison. Markus Ringwald (zurück vom SV Waldkirch), die beiden Brüder Steffen und Heiko Holzapfel (vom FC Triberg) sowie Felix Ganter standen schon seit längerem als Zugänge fest. Nun kommen noch drei weitere Spieler hinzu. Vom A-Kreisligisten FC Triberg wechselt auch noch Kaan Karakya zum Landesligisten aus dem Bregtal und vom FC Simonswald kommt Kevin Schultis.

Dimitrios Serrara, der sich als Student an der Fachhochschule in Furtwangen eingeschrieben hat, ist für die Bregtäler noch ein unbeschriebenes Blatt. Immerhin hat der Allrounder schon mal in der Verbandsliga Nordbaden gespielt. Allerdings legte der Spieler mit griechischen Wurzeln aufgrund seiner Tätigkeit bei der Bundeswehr zuletzt eine zweijährige Pause ein. Das Engagement bei der Truppe ist auch verantwortlich dafür, dass Serrara erst im Oktober beim FC Furtwangen ins Training einsteigen und wohl auch erst ab diesem Zeitpunkt spielen kann.

Das Saisonziel der Bregtäler formuliert Spielausschuss-Vorsitzender Peter Mark so: „Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als in der vergangenen Runde und nicht wieder bis zuletzt um den Klassenerhalt zittern.“ Trainer Markus Knackmuß wiederum hofft, dass die Mannschaft diesmal vom Verletzungspech verschont bleibt und er nicht mehr so oft als Spieler aushelfen muss. In der vergangenen Runde stand der 43-jährige Ex-Profi öfter als aktiver Fußballer auf dem Platz als ihm wohl lieb war.