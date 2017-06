Sieben Neue beim FC Bad Dürrheim

Fußball-Verbandsliga: (daz) Langsam nimmt der Kader des FC Bad Dürrheim für die Saison 2017/18 Konturen an. Am Freitag gaben die Kurstädter nach der bisher bekannten Verpflichtung von Ali Sari (FC 08 Villingen) sechs weitere Neuzugänge bekannt. Damit sind die Aktivitäten der Dürrheimer auf dem Transfermarkt noch nicht abgeschlossen. "Wir haben jetzt 18 Feldspieler. Zumindest vier weitere sollen noch kommen", sagt Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer. Gesucht wird zudem auch wieder ein weiterer Torhüter, nachdem der bereits verpflichtete Markus Rössner einen Rückzieher machte und weiterhin für den BSV Schwenningen spielen wird. Offen ist, ob Karsten Scheu (Studium) weiterhin zur Verfügung steht.

Der erfahrenste Neuzugang bei den Dürrheimern ist Selim Altensoy. Der 29-jährige Mittelfeldspieler studiert gegenwärtig in Schwenningen und hat in seiner Vita bereits 95 Oberliga-Einsätze, unter anderem für den FV Ravensburg, SGV Freiberg und VfL Kirchheim/Teck, stehen. Altensoy imponierte den Verantwortlichen in Bad Dürrheim beim Probetraining mit seiner Ruhe am Ball. Von ihm erhoffen sich die Kurstädter viele Impulse und auch eine gewisse Führungsqualität. Altensoy spielte bisher beim SV Deckenpfronn. Für den Angriff wurde Dimitri Bärwald verpflichtet. Er kommt vom Kreisligisten FC Frittlingen. Der 28-Jährige gehörte früher dem Kader des Bahlinger SC an. Bärwald glänzt mit Schnelligkeit und beim Torabschluss.

Verpflichtet wurden zudem zwei Spieler aus Togo. Der 20-jährige Amza Ovrotagba spielte in der ersten Liga seines Heimatlandes. Zum Abwehrspieler sagt Thumer: "Er hinterließ bisher einen hervorragenden Eindruck und agiert für sein Alter schon sehr abgeklärt." Ebenfalls aus Togo kommt Nasser Gaudi, ein 20-jähriger Angreifer. Beiden Spielern wollten die Kurstädter zusätzlichen Sprachunterricht anbieten, um die Integration zu erleichtern.

Schon in der dritten Liga in Spanien hat Sheriff Ba in der Vergangenheit gespielt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler ist aktuell Kapitän beim Landesligisten SC Tuttlingen, der in die Bezirksliga absteigen muss. Ba spielte früher auch schon für den aktuellen Landesliga-Vizemeister FC Singen. Vervollständigt wird das bisherige Quintett an Neuzugängen vom 19-jährigen Tobias Gleiche. Der Abwehrspieler kommt aus dem eigenen Nachwuchs der Kurstädter und spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft des FC Bad Dürrheim.