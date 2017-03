VillingenSchwenningen Selbstbewusstsein, aber kein Hochmut

Rund um die Villinger Glanzleistung in Freiburg. Spitzenspiel mit fairen Gesten

Fußball-Verbandsliga: Im pittoresk gelegenen Dietenbach-Sportpark hätte es für den FC 08 Villingen am Samstag kaum besser laufen können: Ein mehr als deutliches 6:1 im Spitzenduell beim Freiburger FC, den man damit in der Tabelle überholte. Dazu kommt: Werbung in eigener Sache gemacht und Sympathien aufgrund gezeigter Fairness gewonnen. Die knapp 150 mitgereisten Nullacht-Anhänger strahlten nach der Partie mit der Sonne um die Wette und auch im Trainer-Team regierte entspannte gute Laune.

Ausrufezeichen: Auch wenn solch ein deutliches Ergebnis 70 Minuten lang nicht selbstverständlich schien und die Nullachter die Tore 1 bis 3 zum genau richtigen Zeitpunkt machten: Genau so spielt ein Spitzenteam. Gegen die junge Freiburger Mannschaft, die ballsicher und offensivstark agierte, aber ihre Aufgaben in der Defensive allzuoft vernachlässigte, klappte bei den Villingern fast alles. Zweimal Danilo Cristilli, zweimal Tevfik Ceylan, dazu noch Benedikt Haibt und Nedzad Plavci – alle Offensiv-Akteure des FC 08 trugen sich in die Torschützenliste ein. Und so blieb einem alten FFC-Fan nach dem Schlusspfiff nur noch die verblüffte Frage: „Was macht diese Mannschaft denn in der Verbandsliga?“ Dazu passte die Antwort von Nullacht-Trainer Jago Maric, der zwar voller Stolz auf sein Team war, jedoch auch auf die Euphoriebremse trat: „Ich habe schon vorher gesagt, dass diese Partie nicht die alles entscheidende ist.“

Tolle Stimmung: 450 Besucher, das ist für den Freiburger FC eine ganze Menge – noch dazu, wenn der große Sportclub gleichzeitig in der Bundesliga gegen Hoffenheim antritt. Und so versuchten die Verantwortlichen auch alles, um Atmosphäre ins Stadion zu zaubern. Von einer Choreografie des FFC bis zum Stadionsprecher, der lautstark die Stimmung anheizte und geschätzte 25 Besucher persönlich mit Namen begrüßte, darunter auch seine Enkelkinder.

Faire Geste: Auf dem Rasen und am Rande der Partie ging es in Freiburg fair zu. Jago Maric betonte, neben seiner eigenen Mannschaft gönne er auch dem FFC den Aufstieg, „weil diese beiden Teams die fußballerisch besten der Liga sind“. Sein Pendant Ralf Eckert, der sich vor seine Spieler stellte, sprach davon, dass „die Villinger eine Nummer größer als wir sind“. Mit zur gegenseitigen Wertschätzung trug auch bei, dass der FC 08 kurz vor Schluss in Person des vom Stadionsprecher als „Fußballgott“ angekündigten Ali Günes einen Elfmeter freiwillig neben das Tor setzte. „Es gab Diskussionen, ob dieser Elfer gerechtfertigt war“, sagte Günes hinterher. „Da kann man so etwas bei diesem Spielstand der Fairness halber schon einmal machen, finde ich.“

Kein Hochmut: Mit dem Kantersieg haben die Nullachter trotz zweier weniger ausgetragener Spiele den FFC in der Tabelle überholt. Zwar sind beide Teams punktgleich, doch die Villinger haben ein beeindruckendes Torverhältnis von + 60, der FFC eines von + 49. Tabellenführer bleibt Aufsteiger FC Denzlingen, der gegen Mörsch einen Rückstand in ein 3:1 drehte und vier Punkte sowie zwei Spiele mehr auf dem Konto hat als das Maric-Team. Am Samstag kommt es im Friedengrund zum Spitzentreffen gegen die Denzlinger. Ist ein solch klares 6:1 dabei vielleicht eher hinderlich für den FC 08, weil man in Hochmut verfallen könnte? „Nein, das glaube ich nicht“, meint Ali Günes. „Wir haben einige routinierte Spieler in der Mannschaft, die das richtig einzuschätzen wissen. Uns allen ist klar, dass es da wieder bei 0:0 beginnt.“ Immerhin dürfte es der FC 08 mit der Galavorstellung in Freiburg geschafft haben, dass eine gute Zuschauerkulisse zum bevorstehenden Gipfeltreffen kommt.