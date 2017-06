Villingen Sein Schwung begeistert Golfprofi

Villinger Golftalent in der Rangliste ganz vorne. Moritz Frick hat Martin Kaymer als Vorbild

Golf: Mit seinen acht Jahren ist Moritz Frick schon ganz nah am perfekten Golfschwung. Es sieht leicht und locker, ja spielerisch aus, wenn der junge Villinger mit seinem kurzen Schläger gegen den Ball schlägt und dieser im hohen Bogen aus dem Sandbunker fliegt. Auch beim Abschlag und auf dem Fairway sowie beim Putten auf dem Grün macht er eine gute Figur und spielt schon Golf „wie ein Alter“. Das hat der nach Bernhard Langer wohl zweitbeste deutsche Golfspieler, Martin Kaymer, schon vor vier Jahren erkannt, als er ein Video von Moritz und seinem Golfspiel sah. Nicht erst seit dieser Begebenheit ist der sympathische Berufsgolfer aus Mettmann, neben dem nordirischen Profigolfer Rory McIlroy, gegenwärtig Nummer zwei der Weltrangliste und vierfacher Major-Champion, das größte Vorbild des Villinger Golftalents.

Mit zwei Jahren hat Vater Oliver Frick, selbst begeisterter Golfsportler und ehemaliger Mannschaftsspieler am Donaueschinger Öschberghof, seinen Sprößling mit auf den Golfplatz genommen und ihm einen Schläger in die Hand gedrückt. Dem sportbegeisterten Moritz, der gerne Ski und Mountainbike fährt sowie Inline-Hockey und Fußball spielt, hat es sofort richtig Spaß gemacht. Mit drei Jahren hat er sein erstes Bambini-Turnier gewonnen.

Im letzten Jahr gewann Moritz Frick die Clubmeisterschaften der AK10 am Öschberghof und setzte sich als Siebenjähriger von den Damenabschlägen gegen die drei Jahre älteren Nachwuchsspieler durch. Gleichzeitig kämpfte der Youngster in der Mannschaft um den Jugendpokal auf dem Neun-Loch-Platz.

Das Talent und die Erfolge des jungen Villingers blieben auch den Verantwortlichen des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) nicht verborgen. In diesem Jahr wurde Moritz Frick in den Förderkader berufen und trainiert einmal pro Woche beim zuständigen Verbandstrainer. Dazu kommt das Jugendtraining beim Golfclub Königsfeld sowie zwei bis drei Trainings- und Privatrunden pro Woche, unter anderem mit seinem Vater, der selbst einmal die C-Lizenz als Trainer machte.

Der hohe Aufwand macht sich bemerkbar: Bei den ersten beiden von insgesamt vier Ranglisten-Turnieren der AK 10 Mitte Mai konnte sich Moritz als jüngster Teilnehmer bereits zweimal gegen starke Konkurrenz durchsetzen. „Das kam doch sehr überraschend, zumal der Golfplatz in Baden-Baden sehr schwierig zu spielen ist“, sagt Vater Oliver Frick. Jetzt hat sein Sohn alle Möglichkeiten, sich für die baden-württembergische Einzelmeisterschaften und hier letztlich auch für die Süddeutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Zu den jüngsten Erfolgen des achtjährigen Ausnahmetalents aus dem Schwarzwald zählen der überlegene Sieg bei der VR-Talentiade in Konstanz vor zwei Wochen sowie die Verbesserung seines Handicaps auf aktuell 25,6 beim LBS-Cup-Golfturnier in Königsfeld am vergangenen Wochenende. Die nächsten großen Herausforderungen warten auf Moritz Frick bei der dritten und vierten Ranglistenrunde am 17. und 18. Juni beim Golfclub Hochschwarzwald.

Eine konkrete Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft hat der Nachwuchssportler aus dem Schwarzwald auch schon: „Ich möchte ebenso wie mein Vorbild Martin Kaymer Profigolfer werden.“ Ein Ziel, das es nun zu verwirklichen gilt.