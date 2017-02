Sechs Tore im Test Schonach gegen FC 08 Villingen II

Fußball-Vorbereitungsspiel in Hausach

Fußball: (daz) In einem sehr unterhaltsamen Vorbereitungsspiel trennten sich am Freitagnachmittag die beiden Landesligisten FC Schonach und FC 08 Villingen II mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden. Die Partie wurde in Hausach ausgetragen, wo die Schonacher bis Sonntag ein Trainingslager absolvieren. Für Schonach trafen Alexander German (2) sowie Manuel Passarella. Bei den Villingern erzielten Aleksandar Novakovic, Stefano Campisciano und Marco Effinger die Tore. "Die ersten 45 Minuten waren richtig klasse und abwechslungsreich. Beide Mannschaften standen defensiv gut, schalteten schnell um und erarbeiteten sich einige Torchancen. Schon da wären mehr Treffer möglich gewesen. Es war ein offenes Spiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften. Die Partie hatte über weite Strecken durchaus Landesliga-Niveau", resümierte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Am Sonntag (14 Uhr) spielen die Schonacher ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den Gastgeber SV Hausach.