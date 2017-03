Schwere Aufgabe für TV St. Georgen

Landesliga-Handballer empfangen Ehingen. Gäste mit sieben Siegen in Serie

Handball, Landesliga Süd: TV St. Georgen – TV Ehingen (Samstag, 19.30 Uhr) (fla) Nach der 25:30-Niederlage im Spitzenspiel bei Verfolger HSG Freiburg hat der Klassenprimus mit dem Tabellensechsten die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Die Gäste sind mit Ambitionen auf das vordere Tabellendrittel in die Saison gestartet, hatten in der Hinrunde jedoch mit großem Verletzungspech zu kämpfen und fanden sich zunächst im unteren Tabellendrittel wieder. In der Zwischenzeit konnte sich Ehingen Platz um Platz noch oben schieben und hat mittlerweile nur noch vier Zähler Rückstand auf Relegationsplatz zwei. Die Hegauer kommen mit dem Selbstvertrauen von sieben Siegen in Serie auf den Roßberg.

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Die St. Georgener wollen mit einem Heimsieg die Tabellenführung verteidigen, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg den Rückstand auf die Spitzenplätze weiter verkürzen wollen. Im Hinspiel musste sich der TVS nach der bisher schwächsten Abwehrleistung mit 36:39 geschlagen geben.

Mit Mirko Ilgenstein reaktivierte Gäste-Trainer Parlak zuletzt einen routinierten Rückraumspieler, der auch der Abwehr noch mehr Sicherheit geben soll. Die Rückraumspieler Gaie, Stodtko, Dannenmayer und Ilgenstein bilden das Grundgerüst des Tabellensechsten. Aber auch die „jungen Wilden“ bekommen unter Parlak immer wieder ihre Chancen. Die Ehinger sind mit einem kompletten Kader schwer auszurechnen.

Für den Spitzenreiter aus der Bergstadt gilt es, von Beginn an hellwach zu sein und eine konstante Leistung über 60 Minuten abzuliefern. Dies gelang im bisherigen Saisonverlauf nicht immer. Immer wieder hatten die St. Georgener mehrminütige Schwächephasen. Das Hauptaugenmerk liegt wieder auf der Abwehr. Die St. Georgener stellen weiterhin die beste Defensive der Liga. Aus einer aggressiven und kompakten Abwehr wollen die Bergstädter die Hegauer mit ihren eigenen Waffen, dem Konterspiel, schlagen. Beim Torabschluss, wo es am vergangenen Wochenende immer wieder hakte, setzte Trainer Jürgen Herr unter der Woche nochmals den Hebel an. Die Torchancen müssen konsequent genutzt werden und die Fehlerquote im Angriff gering gehalten werden.

„Für uns ist es wieder wichtig, dass wir über die Abwehr ins Spiel kommen und Ehingen von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen Fehler provozieren und dann schnell umschalten. Gegenüber dem Freiburg-Spiel vergangenen Samstag müssen wir im Angriff eine Schippe drauf legen. Es wird jedoch ein hartes Stück Arbeit“, hofft TVS-Trainer Jürgen Herr auf die Fortsetzung der Siegesserie in heimischer Halle. Personell sieht es bei den Gastgebern weiterhin gut aus. Herr wird voraussichtlich erneut alle Spieler zur Verfügung haben.