Basketball Schwenningern bleibt die Lizenz für die Liga Pro B verwehrt: Panthers-Einspruch abgelehnt

Den Schwenningern bleibt die Lizenz für die Liga Pro B verwehrt – allerdings ist noch die Berufung vor einem Schiedsgericht möglich.

Am Montag gab es einen weiteren Rückschlag für die wiha.Panthers. Die Geschäftsführung der 2. Basketball-Bundesliga teilte mit, dass der Widerspruch der Schwenninger gegen die Verweigerung der Lizenz für die Liga Pro B abgewiesen wurde. In der Begründung heißt es, dass beim Widerspruch der Schwenninger „keine hinreichenden Informationen dabei waren, die die Erteilung einer Lizenz für die kommende Saison zulassen würden“.

Gegen die Entscheidung der 2. Bundesliga kann der Regionalliga-Meister nun vor einem Schiedsgericht in Berufung gehen, um doch noch die Lizenz zu erhalten. Eine Woche haben die Schwenninger Zeit, um die Berufung einzulegen.

Panthers-Pressesprecher Matthias Busse war keinesfalls überrascht von der Nachricht der 2. Bundesliga: „Ich hatte tendenziell ohnehin mit einer Ablehnung gerechnet.“ Nun werden laut Busse die Schwenninger genau abwägen, wie gut die Erfolgsaussichten sind und dann entscheiden, ob sie weitere Rechtsmittel einlegen. Busse: „Wenn die Chancen schlecht sind, führen wir auch keine sinnlosen Prozesse oder machen Schaukämpfe. Wir werden das weitere Vorgehen intensiv überprüfen.“ Den Verantwortlichen der Panthers ist mittlerweile offenbar klar, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass die Schwenninger nächste Saison in der Regionalliga Südwest auf Korbjagd gehen. Busse: „Wir müssen dann wohl mit einem anderen Budget planen. Allerdings ist das auch machbar, da wir wirtschaftlich unsere Hausaufgaben gemacht haben.“

Bei der ersten Ablehnung der Pro B-Lizenz am 11. Mai hatte die Geschäftsführung der 2. Basketball-Bundesliga unter anderem als Grund angeführt, dass der Basketballverein Villingen-Schwenningen e.V. den sportlichen Aufstieg schaffte, der Lizenzantrag für die Liga Pro B jedoch von der Basketball Villingen-Schwenningen GmbH gestellt wurde. „Damit hat die falsche Organisation die Lizenz beantragt. So etwas ist nachträglich nicht korrigierbar“, teilte Daniel Müller, der Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Auch der Panthers-Pressesprecher macht keinen Hehl daraus, dass dies wohl der entscheidende Grund für die Lizenzablehnung sein dürfte. Busse: „Wir können jetzt leider nichts mehr nachholen, was wir beim Lizenzantrag verpennt haben und nicht korrekt war.“ Es deutet einiges darauf hin, dass dem sportlichen Aufsteiger in die Liga Pro B der Weg in diese Spielklasse verwehrt wird und die wiha.Panthers in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Profi-Basketball nehmen müssen.