Eishockey Schwenninger Wild Wings gewinnen in Wolfsburg

Auswärtssieg: Die Schwenninger Wild Wings kamen gestern Abend in der Deutschen Eishockey Liga zu einem verdienten 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)-Erfolg bei den Grizzlys Wolfsburg.

Die Partie begann dabei nicht gut für die Schwarzwälder, noch in der ersten Minute kassierten die Gäste vor 2300 Zuschauern zwei Strafzeiten. Wolfsburg nutzte die doppelte Überzahl zum Führungstreffer durch Brent Aubin (2.). Die Wild Wings kamen zunächst kaum zu Chancen, mit dem ersten gefährlichen Angriff erzielte Tim Bender (10.) dann aber den Ausgleich. In Überzahl gingen die Schwarzwälder wenig später erneut durch Bender (16.) sogar in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Jake Hansen gar auf 3:1 (27.), Wolfsburg kam zwei Minuten später durch einen Treffer von Tyler Haskins allerdings wieder heran.Im Schlussdrittel suchten beide Teams die Offensive, zunächst jedoch ohne Erfolg. Kurz vor dem Ende der Partie nahm Wolfsburg den Torwart vom Eis, die Schwenninger sorgten durch Tore von Istvan Bartalis (59.) und Ulrich Maurer (60.) für die Entscheidung. Am Sonntag erwarten die Schwenninger zu Hause um 16.30 Uhr die Augsburger Panther.