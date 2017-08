Regionalsport schwarzwald Schwenninger Schnellstarter

Wild Wings besiegen Ravensburg beim Bodensee-Cup mit 6:1 Toren. Drei Treffer in den ersten neun Minuten

Eishockey: (daz) Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitag zum Auftakt der Spiele um den Bodensee-Cup ihre Partie gegen die Towerstars Ravensburg mit 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Toren gewonnen. Schon im ersten Drittel stellten die Neckarstädter in Kreuzlingen die Weichen auf Sieg. Am heutigen Samstag treffen die Wild Wings in der zweiten Partie auf das russische Team Torpedo Nizhny Nowgorod. Dieses Spiel beginnt ebenfalls aus dem Eis in Kreuzlingen um 16 Uhr.

Einige hundert Fans begleiteten die Wild Wings und sahen nach nur einer Minute die erste gefährliche Aktion durch die Ravensburger. Sören Sturm knallte den Puck an den Pfosten. Da hatte Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier das nötige Glück auf seiner Seite. Mit der Aktion wurden die Neckarstädter schnell wach und übernahmen nun ihrerseits das Spiel. Nur Sekunden später, in der zweiten Spielminute, erzielte Marc El-Sayed nach Vorarbeit von Tobias Wörle das 1:0 der Wild Wings. Dabei sollte es nicht lange bleiben, denn weitere zwei Minuten später war es Marcel Kurth, der ein Zuspiel von Mirko Höfflin zum 2:0 nutzte.

Schwenningen spielte auch danach ein hohes Tempo. Sehr zur Freude der rund 300 eigenen Fans. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich weiteren. Es waren noch keine zehn Minuten gespielt, da stand es 3:0. Istvan Bartalis zeichnete dafür mit einem Rückhandlupfer verantwortlich. Das war mehr als eine Vorentscheidung.

Schwenningen versuchte nach dem Seitenwechsel nachzulegen. Es dauerte neun Minuten, dann trug sich Andrée Hult mit dem 4:0 in die Torschützenliste ein. Untergehen wollten die Ravensburger indes auch nicht. Als die Wild Wings in Minute 33 den Puck nicht entschlossen genug klärten, überwand David Zucker Torhüter Strahlmeier zum Ehrentreffer. Schließlich ging auch dieses zweite Drittel noch an die Schwäne. Kurz vor der Pause fiel das 5:1 und erneut war es der Schwede Hult, der sich mit dem 5:1 feiern lassen durfte.

Schwenningen nahm auch im letzten Drittel den Fuß nicht vom Gaspedal. Markus Poukkula erzielte in der 45. Minute nach Vorarbeit von Verteidiger Kyle Sonnenburg das 6:1. Das Spiel blieb schnell, aber auch etwas ruppig. Wie im Mitteldrittel gab es einige Strafzeiten. Einmal agierte die Schwenninger im dritten Drittel sogar in doppelter Überzahl. Die in dieser Phase beste Chance zum siebten Treffer ließ Sonnenburg ungenutzt. Er schoss über die Querlatte. Gefahr für den klaren Sieg gab es indes in keiner Phase der Partie.

Tore: 0:1 (2.) El-Sayed (Wörle), 0:2 (4.) Kurth (Höfflin), 0:3 (9.) Bartali, 0:4 (29.) Hult. 1:4 (33.) Zucker, 1:5 (40.) Hult, 1:6 (45.) Poukkula; Strafen: Ravensburg 18, Schwenningen 10, Zuschauer: 450.