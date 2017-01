Regionalsport_Schwarzwald Schwenninger Handballer kassieren böse Klatsche

TG-Herren verlieren in Grabenstetten. TG-Frauen unterliegen beim Schlusslicht

Handball, Landesliga Herren: TSV Grabenstetten – TG 1859 Schwenningen 41:18 (16:8). Deftige Klatsche für die TGS-Herren: Das Schlusslicht kam auswärts nach einer schwachen zweiten Halbzeit böse unter die Räder und verlor mit 23 Treffern Unterschied.

Vor allem die zweite Spielhälfte dürfte TG-Trainer Holger Hafner schwer im Magen liegen: 10:25 in einer halben Stunde – die Gegentreffer fielen im Minutentakt. „Ein gebrauchter Abend für uns. Wir müssen das Spiel schnell abhaken“, resümierte der TG-Coach enttäuscht. Eine zu hohe Eigenfehlerquote mit unnötigen Ballverlusten und einer schlechten Chancenverwertung im Angriff habe den ohnehin offensiv starken Grabenstettenern das Tore werfen nach der Pause leicht gemacht.

Dabei fing das Spiel für die Neckarstädter zunächst perfekt an. Schwenningen führte in der 7. Minute mit 4:3. Doch bereits zur Halbzeit waren die Kräfteverhältnisse wieder zurechtgerückt. Im zweiten Durchgang gelangen den Gastgebern sogar zwölf Tore ohne Gegentreffer. Wenigstens in den letzten fünf Minuten hielt die TGS die Partie mit 4:4 noch einmal etwas offener. Tore für die TGS: Vladimir Aleksic (7), Richard Kellerer (4/3 von 4 Siebenmeter), Billy Bantle (2), Tobias Götz (2), Tomi Czech (1), Michael Mager (1), Tobias Czech (1).

Trainer Hauser arg enttäuscht

Landesliga Frauen: TV Großengstingen – TG 1859 Schwenningen 19:18 (11:9). Bittere Niederlage für die Schwenninger Handballerinnen im Kellerduell beim bisher sieglosen Vorletzten. Trainer Karsten Hauser war nach der Partie enttäuscht. „Leider haben wir nicht in unser Spiel gefunden.“ Da nur zehn Akteurinnen zur Verfügung standen, musste der Coach improvisieren. Dennoch gelang ein guter Start zum 3:2 in den ersten fünf Minuten. Dies sollte allerdings die letzte Führung der Schwenningerinnen im weiteren Verlauf bleiben. Neun Minuten vor dem Ende erzielten die Gastgeberinnen mit dem 19:16 ihren letzten Treffer und ermöglichten den Schwenningerinnen in der Schlussphase nochmals eine Aufholjagd. Vielleicht hätte es noch zu einem Unentschieden gereicht, wenn Sabrina Eberl in der 54. Minute nicht mit einem Siebenmeter gescheitert wäre.

Tore für die TGS: Anna-Lena Bettinger (5/4 von 4 Siebenmeter), Sabrina Eberl (4/3 von 4), Julia Czech (3), Julia Held (3), Lena Steiner (2), Patricia Reichmann (1).