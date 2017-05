Regionalsport Schwarzwald Schwenninger Frauen greifen nach dem Pokal

Handballerinnen spielen am Sonntag zunächst im Halbfinale gegen HSG Albstadt

Handball-Bezirkspokal, Frauen Neckar-Zollern: (olg) Die TG Schwenningen greift am Sonntag beim Finalturnier in Mühlheim an der Donau nach dem Pokal. Allerdings fehlen Trainer Karsten Hauser gleich fünf Stammspielerinnen. "Mir stehen nur acht Spielerinnen zur Verfügung", hadert der Coach mit dem Austragungstermin unmittelbar nach dem Ende der Punktspiele und ergänzt: "Nach der anstrengenden Runde verspürt einfach kaum jemand wirklich Lust auf ein Pokalturnier. Zudem ist die Austragungszeit früh am Morgen nicht ideal."

Im Final-Four spielen die Schwenningerinnen um 10 Uhr das erste Halbfinale gegen den Landesliga-Konkurrenten HSG Albstadt. In der Liga gab es zwei ganz enge Duelle, die mit 25:24 für die TGS und 20:18 für Albstadt jeweils mit einem Heimsieg endeten. Ob es wieder knapp wird, hängt auch davon ab, wie stark die HSG besetzt sein wird. Der TGS fehlen Annika Böhm, Patricia Reichmann, Burcu Kartal (alle privat) sowie Lena Steiner und Jennifer Messner (beide Knieverletzungen). "Wir haben bei dem Minikader nur eine Wechselmöglichkeit. Da sollte nicht viel passieren", betont Hauser.

Das zweite Halbfinale bestreiten ab 12 Uhr der Absteiger aus der Württemberg-Liga, TV Weilstetten, und Bezirksligist HSG Fridingen/Mühlheim II.

Schwenningen schaltete auf dem Weg ins Endturnier die HSG Baar II (27:16), TSV Burladingen (53:4) und im Viertelfinale den TV Spaichingen (39:17) mit insgesamt 119 Toren aus. Albstadt kam über die HSG Baar (40:13), ein Freilos und den TV Onstmettingen (27:24) weiter.

Die beiden Verlierer spielen um 15 Uhr um den dritten Platz. Das Endspiel beginnt 17 Uhr. Das Spiel um Platz drei ist Hauser ein Dorn im Auge. "Völlig unnötig. Wer ins Finale kommt, muss vier Stunden warten. Die Zeitspanne ist zu groß, Das Turnier wird in die Länge gezogen. Das Platzierungsspiel sollte abgeschafft werden. Zwei Spiele über 60 Minuten an einem Tag machen keinen Sinn. Zudem sollte das Turnier an einem Samstag stattfinden", so Hauser.