Eshockey Schwenningen hat die Rote Laterne zurück

Mit einer bitteren Heimniederlage beendeten die Wild Wings das Jahr 2016. Die Schwenninger verloren das Kellerduell gegen die Krefeld Pinguine mit 1:3 (0:2, 1:0, 1:0). Die Schwarzwälder sind damit wieder das Schlusslicht der DEL-Tabelle.

Vor 5737 Zuschauern in die Helios-Arena lieferten die Schwäne ausgerechnet gegen das bisherige Schlusslicht eine ihrer schwächsten Saisonleistungen ab. Die Heimpleite bedeutete zugleich, dass Schwenningen ans Tabellenende rutscht und mit der Roten Laterne ins neue Jahr geht.

Ohne Fünf mussten die Wild Wings in das letzte Spiel 2016 starten. Neben den verletzten Sascha Goc, Stefano Giliati, Markus Poukkula und Steven Billich fiel auch Verteidiger Jiri Hunkes aus. Der Pechvogel hatte sich bei seinem Comeback am Mittwoch in München einen Pferdekuss zugezogen und musste gegen das Liga-Schlusslicht schon wieder pausieren.

Pat Cortina bezeichnete Duell der DEL-Kellerkinder im Vorfeld als „besonders wichtiges Spiel“. Offenbar war dies auch seinen Spielern bewusst, denn von Beginn an war zu sehen, dass sich die Schwenninger einiges vorgenommen hatten. Allerdings wirkten sie in einigen Aktionen übereifrig. Die anfangs passiven Krefelder kamen immer besser ins Spiel und schlugen in der achten Minute erstmals zu. Mark Mancari hämmerte die Scheibe unhaltbar für SERC-Torhüter Joey MacDonald zum 0:1 ins Netz.

Den ersten Schwenninger Treffer der Partie landete Kai Herpich nach rund elf Minuten. Allerdings nur in einer Schlägerei mit dem Krefelder Maximilian Faber. Da Herpich zwei Strafminuten mehr aufgebrummt bekam als Faber, hatten die Pinguine zwei Minuten lang einen Mann mehr auf dem Eis. Die Schwenninger überstanden das Powerplay der Gäste zwar, doch kaum war Herpich von der Strafbank zurück, gab es den nächsten Rückschlag. Krefelds Torjäger Marcel Müller erhöhte in der 14. Spielminute auf 0:2. Die Wild Wings hatten kurz darauf ebenfalls Überzahl, nutzen konnten sie diesen Vorteil jedoch nicht.

Mit neuem Schwung und neuem Torwart starteten die Schwenninger ins zweite Drittel. Für den verletzten MacDonald rückte Dustin Strahlmeier zwischen die Pfosten. Strahlmeier war noch gar nicht richtig im Geschehen, da durfte er auch schon jubeln. Vor dem Krefelder Gehäuse sorgte das Duo Istvan Bartalis/Andrée Hult in der 23. Minute für Verwirrung und das 1:2. Gäste-Torhüter Patrick Galbraith konzentrierte sich auf Bartalis. Doch der Ungar passte in die Mitte, wo Hult goldrichtig stand und den Puck ins Tor beförderte.

Danach spielten die beiden Kellerkinder auf Augenhöhe und es gab Chanen hüben wie drüben. Doch beide Torhüter ließen sich im Mitteldrittel nicht mehr bezwingen. Somit blieben den Schwenningern noch die letzten 20 Minuten des Spieles, um die Wende zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Rote Laterne weiterhin in Krefeld bleibt. Doch wie schon in den zwei vorherigen Saisonspielen gegen die Rheinländer kassierte Schwenningen einen Gegentreffer in Überzahl. Als die Wild Wings beim Powerplay den Puck verloren, sprintete Krefelds Martin Schymainski mit der Scheibe in Richtung Strahlmeier. Er konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Es gab Penalty, den Schymainski zum 1:3 nutzte (42.). Fast hätte Marcel Müller in Minute 49 bei einem Solo für die Vorentscheidung gesorgt. Er scheiterte jedoch an Strahlmeier.

Nun liefen den Wild Wings die Minuten davon. Den Schwenningern fehlte an diesem Abend die spielerische Klasse und auch die nötige Kraft, um die Niederlage noch zu verhindern. Es blieb beim verdienten Auswärtssieg der Krefelder. Somit kehrt die Rote Laterne zum Jahresende aus dem Rheinland wieder in den Schwarzwald zurück.