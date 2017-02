Regionalsport_Schwarzwald Schwarzwälder Biathleten mit starken Leistungen

133 Starter beim Massenstartwettkampf in Schönwald-Weißenbach

Biathlon: (ju) Bei wechselhaftem Wetter mit Wind und Schneeschauern ging am Samstag in Schönwald-Weißenbach der SBW-Cup über die Bühne. 133 Biathleten gingen im Rothaus Loipenzentrum auf die von Ausrichter Ski-Club Schönwald bestens präparierte Loipe.

Die Laser- und Schnupperklassen eröffneten im klassischen Stil den Massenstartwettkampf. In der Laserklasse I konnte Benedikt Schwer (SC Schönwald) als Dritter den Doppelerfolg des DAV Ulm nicht verhindern. Bei den Mädchen waren sechs Schwarzwälderinnen unter sich. Zum klaren Sieg kam Maya Schilli vor Lulie Schlieter (beide SC Schönwald) und Ina Lickert (SZ Breitnau). In der Laserklasse 2 der Buben kam der DAV Ulm zum nächsten Doppelsieg und bei den Mädchen dominierte der SC Schönwald durch Jana Duffner vor Franziska Dorer, Leni und Marie Duffner. Die Schnupperklasse S 11-15 gewannen Maximilian Schneider (SC Bad Säckingen) und Annika Dietrich (SC Gütenbach). Nina Spath (SC Schönwald) wurde Dritte.

Eine hauchdünne Entscheidung brachte der Wettkampf bei den Schülern S 12/13 mit drei liegenden Schießeinlagen. Trotz sieben Strafrunden wurde Tim Nechwatal (WSV Schömberg) Sieger. Bei den Mädchen setzte sich Maike Steck (DAV Ulm) durch. Dritte wurde Janna Klimpel (SZ Breitnau) vor Lisa Fehrenbach (SC Schönwald).

Bei den ältesten Buben S 14/15 bestimmten die Schwarzwälder das Geschehen. Überraschender Sieger wurde Maximilian Schneider (SC Schönwald). Auf Rang zwei kam Diogo Martins (SC Hinterzarten). Vierter und Fünfter wurden die Zwillinge Philipp und Felix Kuschel (SC Schönwald). Bei den ältesten Schülerinnen gewann Charlotte Gallbronner (DAV Ulm). Fünfte wurde Annalena Löffler (SC St. Märgen) vor Sophia Plotzitza (SC Schönwald).

Unter schlechteren Bedingungen ging der Kleinkaliber-Massenstart-Wettkampf (Jugend bis Aktive) über die Bühne. Durch den stärkeren Wind mit Schneetreiben wurde die Trefferquote stark beeinträchtigt. In der weiblichen Jugend J 16/17 gewann Sabrina Braun (DAV Ulm).

Zum klaren Sieg in der J 16/17 kam Christian Krasman (SC Schönwald) vor Kevin Wunderle (SC Todtnau). Um 17,5 Sekunden schrammte Nico Klausmann (SC Gütenbach) am Podest vorbei. In der Tagesbestzeit wurde Robin Wunderle (SC Todtnau) Sieger der J 18/Herren-Klasse. Florian Romer (SZ Brend) belegte Rang drei. In der Klasse J 18-Damen gewann die überlegene Hannah Klein (WSV Schömberg) vor Lena Rießle (SZ Breitnau). Anita Dorer (SZ Brend) wurde Vierte.