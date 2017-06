Bräunlingen Schüler laufen, springen und werfen um Kreistitel

Leichathletik-Schulmeisterschaften am Donnerstag in Donaueschingen

Rund 400 Schülerinnen und Schüler kommen am Donnerstag in das Donaueschinger Anton-Mall Stadion zu den Leichtathletik-Schulkreismeisterschaften. An den Start gehen zwölf weiterführende Schulen (Gymnasien, Realschulen und Werkrealschulen) und versuchen unter anderem bei Lauf, Wurf und Sprung, sowie in den Staffeln, viele Punkte für ihr Team zu holen. Zudem sind auch Schulen aus dem Kreis Rottweil und Tuttlingen vertreten. In jeder Altersklasse qualifizieren sich die acht punktbesten Mannschaften für das Landesfinale am 19. Juli in Ulm. Im Grundschul-Wettkampf können die Schüler zusätzlich tolle Gewinne im AOK-Heuler-Wurf und im Ausdauer-Biathlonlauf erzielen. Beginn der Schulmeisterschaften ist um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 16 Uhr geplant. Bild: Maier