Regionalsport Schwarzwald Schritt für Schritt in die DEL

Die Neuzugänge der Wild Wings: Die Nummer zwei im Tor Marco Wölfl

Eishockey: Aua, das tut schon beim Zuhören weh, als Marco Wölfl seinen Ausfallgrund beschreibt. Vor zwei Wochen zischte ein scharf geschossener Puck an seinem rechten Ohr entlang und erwischte es dabei auch. Glück im Unglück – die Verletzung war nicht allzu schwer. Allerdings war das Trommelfell betroffen. Will heißen: „Zwei Wochen liegen“, erklärt Wölfl und kann dabei schon wieder lachen. „Ich durfte nicht mal die Spülmaschine ausräumen oder Wäsche aufhängen.“ Vorgaben, die vermutlich für ihn selbst nicht gerade die Höchststrafe waren. „Meine Freundin musste sicher mehr leiden“, schmunzelt der Torhüter. Aber auch das anderweitige Nichtstun war nicht wirklich angenehm. „Schon nach zwei Tagen war ich ziemlich genervt. Ich konnte nur im Bett liegen, habe Fernsehen geschaut.“ Die Serie „Walking Dead“ kennt der Torwart nun von Folge eins bis zum Ende, dazu kamen Filme und eben beinahe alles, was die TV-Sender so hergeben.

Nun ist Wölfl wieder zurück auf dem Eis. „Es ist alles wieder komplett in Ordnung und das erste Training war echt schön“, berichtet der gebürtige Bayer vom Ende seiner Leidenszeit. Durch seine Verletzung verpasste er zwei Wochen der wichtigen Vorbereitung. Immerhin ist es für den 23-Jährigen die erste „richtige“ DEL-Saison, die vor der Tür steht. In den vergangenen beiden Jahren spielte und trainierte er die meiste Zeit beim EHC Freiburg und war mit einer Förderlizenz ausgestattet, die er auch für die kommende Saison noch besitzt.

Im vergangenen Januar bestritt Marco Wölfl drei Spiele für die Wild Wings, nachdem das Stammtorhüter-Duo Joey MacDonald/Dustin Strahl meier ausgefallen war. Ab und an trainierte er auch mit. Doch nun sollten sechs Wochen volles Programm folgen. „Es ist schon ziemlich blöd, wenn man dann ausfällt“, meint Wölfl. „Ich wollte in der Vorbereitung und in den Testspielen richtig Gas geben. Aber jetzt ist es eben so und es geht weiter.“ Zwei Testspiele mit je 30 Minuten Einsatzzeit stehen zu Buche, in der letzten Vorbereitungspartie gegen Genf-Servette (Samstag, 17 Uhr in Genf) könnten noch mal einige Minuten dazu kommen.

Für den Mann mit der Rückennummer 94 bleibt derzeit eben vor allem Training, Training und nochmals Training. Etwas, das den Rechtsfänger auch schon den ganzen Sommer begleitet. Nach einem „tollen Urlaub in Panama und Costa Rica“ ging es schnurstracks ins Fitnessprogramm. In Freiburg arbeitete er mit einer Trainingsgruppe, zu Hause im oberbayerischen Schongau mit einem Personal-Trainer. „Ich hatte wirklich einen Super-Sommer, keine Verletzungen, nicht mal kleinste Wehwehchen.“

Somit ging Wölfl in einem sehr guten „Zustand“ nach Schwenningen und dort ging es auch so weiter. „Bis auf diese Verletzung lief alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte“, meint der Goalie. Dabei profitiert er auch täglich von Torwarttrainer Ilpo Kauhanen. Schon in der vergangenen Saison hatte der nicht ganz so neue Neuzugang den Finnen kennengelernt und mit ihm wenige Trainingseinheiten gearbeitet. „Es ist extrem wichtig, einen Torwarttrainer zu haben“, findet Wölfl, dessen Vorbild Peppi Heiß ist. Der frühere Nationaltorwart trainierte ihn in seiner Jugend. Vom aktuellem Torwart-Trainer der Wild Wings ist er genauso überzeugt: „Bei Ilpo ist echt unglaublich, was er alles sieht und wie er es dann erklären kann. Gerade auch bei den Videoanalysen nach den Spielen. Da geht es gar nicht immer um tatsächliche Aktionen. Er zeigt einem auch, wie man sich generell bewegt, was man selbst gar nicht so wahrnimmt.“ Da bleiben erste Fortschritte vermutlich nicht aus? „Mein Stellungsspiel habe ich schon verbessert. Aber es gibt noch in allen Bereichen etwas zu verbessern.“

Die Gelegenheit sich weiter zu entwickeln, hat Wölfl in den nächsten Monaten. Dabei dürfte er als Nummer zwei hinter Strahlmeier das ein oder andere DEL-Spiel absolvieren. Darüber macht sich der 23-Jährige keine großen Gedanken. Es geht ihm nicht um eine gewisse Anzahl an Spielen, die am Ende der Saison auf seinem Konto sein sollen. „Wenn ich spiele, möchte ich so gut spielen, wie möglich. Die Mannschaft soll sich auf mich verlassen können und natürlich möchte ich mit den Wild Wings in die Play-Offs.“ Langfristig soll das aber schon anders aussehen. „Ich möchte ein gestandener DEL-Torwart werden“, schaut Marco Wölfl in die Zukunft. „Das absolute Ziel wäre aber irgendwann mal Deutscher Meister zu werden.“

Zur Person

Marco Wölfl wurde am 28. Februar 1994 in Schongau geboren. Der Torhüter ist 1,80 m groß, wiegt 85 kg und fängt mit rechts. Seine bisherigen Stationen: 2009 bis 2015: EC Bad Tölz; 2015 bis 2017: EHC Freiburg und Förderlizenz für Schwenninger Wild Wings. Er absolvierte bislang drei Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und 28 Partien in der DEL 2.