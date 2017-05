Regionalsport Schwarzwald Schonachs Trainer Blanco: "Bei einigen Spielern wird es knapp"

Landesliga-Aufsteiger muss beim Tabellennachbarn RW Salem antreten

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC Schonach (Samstag, 17 Uhr). (daz) Im Oktober feierten die Schonacher gegen Salem mit einem 5:0-Erfolg den höchste Heimsieg der Saison. Zwischenzeitlich sind beide Mannschaften Tabellennachbarn und auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Schonach hat aktuell zwei Punkte mehr auf der Habenseite und könnte mit einem Sieg wohl die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen.

Die vielen Spiele in den vergangenen Tagen haben bei den Schonachern Spuren hinterlassen. Viele Akteure sehnen den Saisonabschluss herbei. Die Zahl der Spieler mit Blessuren steigt. Vor allem im Offensivbereich hat Trainer Enrique Blanco einige Sorgen. „Bei einigen könnte es sehr knapp werden. Wir unternehmen alles, aber manchmal reicht die Zeit nicht, um die Jungs wieder fit zu bekommen“, macht der Trainer deutlich. Nur zu gern möchte Blanco in Salem mit der stärksten Elf beginnen, um möglichst gleich den ersten Matchball in Sachen Klassenerhalt zu verwandeln. Da hinter einigen Offensivakteuren Fragezeichen stehen, könnten jüngere Spieler wie Jonas Schneider oder Sebastian Pfau zum Einsatz kommen.

Schonach hat in den vergangenen Wochen fleißig gepunktet. Die 38 Zähler können sich sehen lassen. Allerdings steht Salem nicht nach. Die Gastgeber gingen zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen vom Platz. Blanco: „Ich sehe Salem offensiv stark. Wir werden in der Defensive sehr aufmerksam agieren und vor allem sicher stehen müssen. Die Tagesform kann entscheiden.“ Zudem wünscht er sich, dass offensiv wieder mehr Chancen genutzt werden. Die Mannschaft erarbeite sich viele Möglichkeiten, doch der Ertrag stimme nicht ganz. Beide Teams kennen sich sehr gut, standen sie sich doch vor zwei Jahren in den Aufstiegsspielen gegenüber. Wegen der neuen Konstellation, dass der Klassenerhalt schon am Samstag perfekt gemacht werden kann, will Blanco indes keinen Druck aufbauen. „Wir müssen nicht gewinnen, aber wir wollen. Wir haben auch eine Woche später auf eigenem Platz noch die Chance, die Saison mit dem Klassenerhalt zu krönen.“