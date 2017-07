Schonacher Pokal-Lust

Halbfinalist der vergangenen Saison gastiert in der 1. Hauptrunde beim Bezirksligisten SV Denkingen

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: SV Denkingen – FC Schonach (Samstag, 17 Uhr). (daz) Mit dem Einzug ins Halbfinale hat der FC Schonach in der vergangenen Saison für Furore gesorgt und dabei einige höherklassige Gegner von der Teilnehmerliste gestrichen. Die Erinnerung daran ist bei Spielern und Trainer noch greifbar. Nun will der Pokalschreck wieder angreifen. „Die Lust auf den Wettbewerb bei uns ist groß. Die ganze Woche freuen sich meine Spieler bereits darauf“, sagt Trainer Enrique Blanco.

Auf dem Weg zu neuem Pokalruhm ist Bezirksligist Denkingen die erste Hürde. Blanco hat sich über den langjährigen Landesligisten einige Informationen besorgt. „Die Denkinger agieren sehr aggressiv und sind schon im Mittelfeld sowie beim Spielaufbau gefährlich. Wir müssen hellwach und konzentriert spielen“, fordert Blanco. Er zieht seine Mannschaft bereits am heutigen Freitag zu einem Trainingslager zusammen. Auch am Samstagvormittag ist eine Einheit geplant. „Wir sind zwei Wochen vor dem Punktspielstart. Da geht es um den Feinschliff. Das Trainingslager darf für das Spiel aber keine Ausrede sein. Wir wollen dort gewinnen.“ Die Schonacher sind gewarnt, denn Denkingen hat in der Qualifikation mit Markdorf bereits einen Landesligisten eliminiert.

Blanco muss auf Alexander German und Marcel Wetzig verzichten. Nun haben andere Spieler die Möglichkeit, sich zu zeigen. Von den Neuzugängen werden wohl nahezu alle eine Chance in Denkingen bekommen. „Wir haben uns in der Breite verstärkt. Die Zugänge sind jetzt in der Pflicht zu zeigen, dass ich auf sie setzen kann.“