regionalsport schwarzwald Schonacher Finaltraum geplatzt

Die Blanco-Elf verliert das Halbfinale im südbadischen Pokal und muss nach einem tollem Kampf eine 1:4-Niederlage beim VfR Hausen hinnehmen.

Fußball, südbadischer Verbandspokal, Halbfinale: VfR Hausen – FC Schonach 4:1 (2:1) Der große Schonacher Traum vom Finale um den Verbandspokal ist geplatzt. Die Elf von Enrique Blanco musste sich beim VfR Hausen nach tollem Kampf mit 1:4 geschlagen geben. Der Sieg der Breisgauer war letztlich verdient, fiel allerdings zu hoch aus. Die Schonacher lieferten, angefeuert von ihren 250 mitgereisten Fans, einen tollen Pokalfight ab.

Die erste Chance des Spieles hatten die Schonacher durch einen Freistoß von Dominik Wölfle, der nur knapp am Tor vorbei ging. Danach nahm Hausen das Heft in die Hand. Dabei hatten die Schonacher bei einem Pfostentreffer von Mario Wettengel in der 12. Minute zunächst noch Glück. Drei Minuten später schlug Wettengel jedoch zu. Allein vor Schonachs Torhüter Benjamin Duffner ließ er diesem keine Chance und schoss das Leder zum 1:0 für die Gastgeber in die Maschen.

Die Gäste aus dem Schwarzwald taten sich auf dem nassen Rasen in der Möhlin-Arena lange Zeit sehr schwer. Dies nutzten die Hausener, um nachzulegen. Mit einem Kopfball erhöhte Ulrich Riedelsheimer in der 22. Minute auf 2:0.

Doch spätestens mit der Einwechselung von Jannik Reiner in der 29. Minute für den angeschlagenen Alexander German (29.) kamen die Schonacher besser ins Spiel. In Minute 34 verpasste Manuel Passarella bei seinem Kopfball den möglichen Anschlusstreffer. Die Schonacher Fans hatten jedoch noch vor der Pause Grund zum Jubeln. In Minute 42 entschied Schiedsrichter Jonas Brombacher auf Handelfmeter. Reiner ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Die besseren Torchancen hatten die Gastgeber. Gleich dreimal hatten die Schonacher Glück, dass Hausen nicht zum dritten Mal traf. In Minute 68 hatte Reiner die Möglichkeit zum Ausgleich. Sein Schuss ging jedoch knapp vorbei. Die Schonacher kämpften weiter aufopferungsvoll. Acht Minuten vor Spielende hatte Tim Griesbeck die ganz große Chance zum 2:2. Das Tor war leer. Doch sein Kopfball ging am Gehäuse vorbei.

Fast im Gegenzug sorgte Hausen für die Vorentscheidung. Mit einem Schuss ins lange Eck traf der eingewechselte Waldemar Hubert bei einem Konter zum 3:1 (83.). Die Schonacher gaben sich immer noch nicht auf. Kurz vor Schluss machte Elias Fischer mit dem 4:1 (89.) alles klar. Trotz der Niederlage konnten die Schonacher erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Denn sie hatten sich mit den Hausenern einen spannenden Pokalfight geliefert.

Tore: 1:0 (15.) Wettengel, 2:0 (22.) Riedelsheimer, 2:1 (42./HE) Reiner, 3:1 (83.) Hubert, 4:1 (89.) Fischer; SR: Brombacher (Wittlingen); Zuschauer: 500

FC Schonach: Duffner, Frey, Hettich, Lenti, Griesbeck, Dold, Kienzler (56. Pfau), Passarella, Wölfle, German (29. Reiner), Romeo

Trainerstimmen:

Enrique Blanco (FC Schonach): „Ich bin nicht enttäuscht. Wir haben im Pokal viel erreicht und werden wieder angreifen. Leider sind wir in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gekommen und haben nach der Pause zwei, drei Riesenchanen vergeben. Ich bin aber stolz auf meine Mannschaft und unsere Fans, die super Stimmung gemacht und aus diesem Auswärtsspiel ein Heimspiel gemacht haben.“

Daniel Kreisl (VfR Hausen): „Bis zum 2:0 haben wir das Spiel bestimmt. Durch den Elfmeter kamen die Schonacher auf und es hätte in der zweiten Halbzeit auch 2:2 stehen können. Wir haben es lange verpasst, mit dem 3:1 für die Vorentscheidung zu sorgen.“