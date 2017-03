Schonach sorgt für Riesen-Überraschung

Blanco-Elf schlägt bisherigen Landesliga-Spitzenreiter FC Radolfzell mit 2:1

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Radolfzell 2:1 (0:0) (ra) Im Spiel „David gegen Goliath“ legten die Schonacher den Respekt gegen den bisherigen Tabellenführer schnell ab. Beide Teams waren offensiv ausgerichtet und suchten mit schnellen Spielzügen den Weg zum Erfolg. Schonach gelang es hin und wieder, die Kombinationen der Gäste entscheidend zu unterbinden. Mit den anschließenden Tempogegenstößen spielten sich die Gastgeber ihre Möglichkeiten heraus. In der 31. Minute vergab Alex German die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt. Alleinstehend scheiterte er am hervorragend reagierenden Schlussmann Tkacz. Im direkten Gegenzug ließ Radolfzells Heimpel eine „Hundertprozentige“ ungenutzt.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Schonacher den Gegner mächtig in die Zange. Die Gäste schienen überrascht von der spielerischen Stärke des Aufsteigers. Nach einem starken Antritt von Gianvito Romeo packte Radolfzells Ranzenberger im eigenen Strafraum die Grätsche aus. Den fälligen Elfmeter versenkte German zum 1:0. Radolfzell erhöhte daraufhin den Druck. Mit einer kämpferisch hervorragenden Leistung hielten die Schonacher dagegen und setzten durch gezielte Konter einige Nadelstiche. In der 65. Minute nahm sich Yannick Kienzler ein Herz und baute mit einem Flachschuss aus 20 Metern die Führung auf 2:0 aus.

Mit zwei weiteren Angreifern setzte Radolfzell danach alles auf Offensive. Eine Viertelstunde später verpasste Manuel Passarella nach einem Konter mit seinem Pfostenschuss nur knapp das vorentscheidende 3:0.

Die Gäste legten in den Schlussminuten erneut den Turbo ein. Fünf Minuten vor Spielende scheiterte Radolfzells Torjäger Stricker mit einem Distanzschuss am glänzend aufgelegten FCS-Torhüter Benjamin Duffner. In der Nachspielzeit kamen die Mettnauer durch ein Schonacher Eigentor noch zum 1:2. Den überraschenden Sieg ließ sich das Team von Trainer Enrique Blanco jedoch nicht mehr nehmen.

Tore: 1:0 (47./FE) German, 2:0 (65.) Kienzler, 2:1 (90.) Griesbeck, SR: Michael Sattler (Baden-Baden); ZS: 270.

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold, Romeo, Kienzler (83. Reiner), German, Wölfle (86. Schneider), Passarella.