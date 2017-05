Schonach schafft Klassenerhalt

Landesliga-Neuling erreicht nach 1:0-Erfolg in Salem im drittletzten Spiel frühzeitig Saisonziel

Fußball-Landesliga: FC Rot-Weiß Salem – FC Schonach 0:1 (0:1) Mit dem Sieg hat Aufsteiger FC Schonach den Klassenerhalt geschafft. Bei nunmehr 41 Punkten kann Schonach nicht mehr auf einen der letzten fünf Plätze abfallen. Damit hat die Elf von Trainer Enrique Blanco neben dem Einzug ins südbadische Pokal-Halbfinale schon jetzt die Saison gekrönt.

Salem verlor bereits nach drei Minuten Abwehrchef Henning Bröski verletzungsbedingt. In Minute 12 kam es noch bitterer für Salem. Gästestürmer Wölfle schlug von der Außenlinie den Ball nach innen und ein Salemer Verteidiger verlängerte ins eigene Netz. Danach tat sich in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten nichts mehr. Beide Teams agierten harmlos.

Auch im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer lange Zeit nur Magerkost zu sehen. Ein Aufbäumen der Gastgeber war nicht zu erkennen. Schonach war bis zur Minute 75 nie in Gefahr und hatte selbst die beste Chance, als Passarella völlig freistehend am glänzend reagierenden Torhüter Livgöcmen scheiterte. Für Salem traf Pasquale danach das Lattenkreuz. In der Schlussphase stürmte bei Salem auch der Torhüter mit, aber Schonach hatte die Partie unter Kontrolle. Tor: 0:1 (13. Eigentor); SR: Bohrer (Ehrenkirchen), ZS: 160.

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold, Romeo (88. Hug), Kienzler, German (36. Ketterer), Wölfle (59. Schneider), Passarella.