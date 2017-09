Schonach klettert wieder

Landesligist bezwingt Hilzingen mit 4:2 Toren und ist jetzt wieder Zweiter in der Tabelle

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Hilzingen 4:2 (1:1). (ali) Mit einem Arbeitssieg hat Schonach den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Die Partie war zunächst geprägt von vielen Ballverlusten. Hilzingen störte oft bei der Ballannahme. Die Taktik der Gäste ging nach 14 Minuten auf. Jeckl traf eiskalt zum 0:1. Dieser Nackenschlag rüttelte die Gastgeber auf. In Minute 28 vergab Kaiser nach einer missglückten Rückgabe von Endres den Ausgleich. In Minute 37 schlug die Stunde des Manuel Passarella. Mit einem traumhaften Schlenzer aus 20 Metern zirkelte er den Ball um die Mauer zum 1:1 ins Netz. Drei Minuten später verhinderte Hilzingens Bracher mit einer Notbremse an German eine Torchance und flog vom Platz.

Die Gäste blieben auch nach der Pause ihrer körperbetonten Spielweise treu. Schonach gab dem Spiel zunächst keine entscheidenden Impulse. In den letzten 20 Minuten sorgten die Schonacher mit Standardsituationen für Gefahr. Tim Griesbeck nahm Maß und erzielte mit einem Distanzschuss die Führung. Torjäger Alex German nahm eine Hereingabe von Jonas Schneider dankend an und erhöhte auf 3:1. Bschorr verkürzte auf 2:3. Die Schlussphase hatte es in sich. Hilzingen drängte, doch den Schlusspunkt setzte German auf Vorarbeit von Romeo mit dem 4:2. „Ich habe die spielerische Qualität meiner Mannschaft schon etwas vermisst“, bilanzierte Schonachs Trainer Enrique Blanco die Partie. Tore: 0:1 (25.) Jeckl, 1:1 (36.) Passarella, 2:1 (75.) Griesbeck, 3:1 (81.) German, 3:2 (83.) Bschorr, 4:2 (92.) German; bes. Vork.: Rot Bracher (40./Hilzingen); SR: Faller (Buchenbach); ZS: 190.

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti, Ch. Hettich, Dold, Romeo, Reiner (91. M. Hettich), German, Kaiser (79. Schneider), Passarella.