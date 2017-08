Regionalsport Schwarzwald Schonach behält blütenweiße Weste

Landesligist gewinnt 4:1 gegen Furtwangen. Gäste halten vor 600 Zuschauern lange mit

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Furtwangen 4:1 (1:0). (kat/daz) Der FC Schonach hat mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel die Tabellenführung übernommen. Allerdings fiel der Sieg etwas zu hoch aus, denn auch die Gäste hatten einige gute Chancen. Sie ärgerten sich vor allem über einen Platzverweis für Marcel Ambs und mussten fast eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Furtwangen bleibt somit weiterhin ohne Punkte.

"Wir haben nicht so gut in die Partie reingefunden. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Furtwangen war kämpferisch gut, doch mir war auch klar, dass sie das kaum über 90 Minuten durchhalten werden. Wir haben zunächst zu viel mit langen Bällen gespielt. Als die Kraft bei Furtwangen nachließ, haben wir Löcher gefunden und diese genutzt", resümierte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Mächtig verärgert war Markus Knackmuß, Spielertrainer der Furtwanger, nach der Partie. "Der Schiedsrichter hat uns das Spiel kaputt gemacht. Bis zur gelbroten Karte haben wir wenig zugelassen. Schonach führte durch einen Sonntagsschuss. Ich habe großen Respekt vor meiner Mannschaft. Wir waren selbst in Unterzahl die bessere Mannschaft."

Die große Kulisse von 600 Zuschauern sah ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, aber auch viele Fehlpässe. Immerhin war es ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Derby, in dem Romeo (5.) die erste Chance für Schonach hatte. Kurz darauf nahm Reiner Maß und traf mit einem sehenswerten Schuss aus rund 20 Metern genau in den Torwinkel zum 1:0 für die Gastgeber. Furtwangen steckte den Rückstand weg und Ringwald (14.) zwang Schonachs Schlussmann Pfau zu einer Glanzparade. Auf der anderen Seite schoss German (31.) ins Außennetz. Furtwangen drängte weiter. Nach einem Schuss von Willmann musste Schonachs Dold auf der Linie klären. Der Nachschuss von Kaltenbach ging über das Gehäuse. Gefährlich war danach noch ein Kopfball von Dold (39.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie interessant und spannend. Beide Torhüter hatten nun genügend Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen. So hielt Wehrle mit einer Glanzparade einen Schuss von German und Pfau parierte einen Schuss von Ringwald. Wenn später folgte die umstrittene Ampelkarte gegen Ambs, die auch unparteiische Zuschauer als überzogen werteten. Auf Pass von Kienzler war es schließlich German, der zum 2:0 traf. Ringwald (75.) zielte zunächst noch über das Tor, doch aus dem Getümmel im Strafraum heraus gelang Willmann das 2:1. Nun wollte Furtwangen mehr, doch Schonach konterte. Kienzler machte mit dem 3:1 alles klar, bevor German auch noch das 4:1 einköpfte. Tore: 1:0 (11.) Reiner, 2:0 (72.) German, 2:1 (82.) Willmann, 3:1 (89.) Kienzler, 4:1 (90.) German; bes. Vor.: GR Ambs (63./Furtwangen); SR: Chris Schäper (Villingen); ZS: 600.

FC Schonach: M. Pfau, Griesbeck, Ketterer, Lenti, Wetzig, Dold, Romeo (77. Wölfle), Reiner (83. Hettich), German, Kaiser (56. Kienzler), Passarella

FC Furtwangen: Wehrle, Ambs, Eschle (55. H. Holzapfel), Schmitz, Knackmuß, Ringwald J., Willmann (86. Renner), Ringwald M., Meier, Kaltenbach (71. Ganter), Geiger