Regionalsport Schwarzwald Schon der erste Versuch beschert Christof Steiner den Titel

Leichtathletik-Landesmeisterschaft in Heilbronn. Tim Assmann glänzt im 800-Meter-Lauf

Leichtathletik: (h) Vier wichtige Wettkämpfe standen für die Leichtathleten der Region am vergangenen Wochenende auf dem Programm. In Langensteinbach trafen sich die Schüler zu den badischen Mehrkampfmeisterschaften (wir berichteten). In Heilbronn wurden die Baden-Württembergischen Meister der Junioren und U 18 ermittelt. In Weinheim ging es um Tickets für internationale Meisterschaften. In Mutterstadt stand ein größeres Werfermeeting auf dem Programm.

In Heilbronn startete Anna-Lena Gamp vom TV Lenzkirch in der Klasse der U23 im Weitsprung, 400 m-Hürden-Lauf und Diskuswurf. Im Weitsprung belegte die Mehrkämpferin mit neuer persönlicher Bestweite von 5,41 m den 5. Platz. Im 400 m-Hürden-Lauf holte sie Silber mit 1:02,52 Minuten. Im Diskuswurf wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht und Meisterin mit 45,11 m.

Christof Steiner (DJK Villingen) verbesserte sich im Kugelstoßen auf 14,63 m und wurde Dritter. Im Speerwerfen beförderte er bereits im ersten Versuch das 800 g schwere Gerät auf 57,86 m, die von keinem Konkurrenten mehr erreicht wurden. Sein Vorsprung auf den nächstbesten Werfer betrug über eineinhalb Meter.

Tim Assmann vom TV Villingen lief im 800 m-Rennen der U 18 die Konkurrenz buchstäblich in Grund und Boden. In 1:54,39 min wurde der Siebzehnjährige mit neuer Bestleistung belohnt. Im Ziel hatte er nach den zwei Runden einen Vorsprung von gut 20 Metern. Auf der gleichen Strecke feierte der Donaueschinger Alexander Kessler von der LG Regio Karlsruhe in der U 23 nicht nur den Sieg in seinem Zeitendlauf, sondern unterbot mit 1:59,13 min erstmals die magische Zwei-Minuten-Marke. Im Gesamtklassement reichte es dem Jüngsten im Starterfeld zum 8. Platz. In der U 18 schnupperte Niklas Huber von der LG Baar erstmals bei einer so hohen Meisterschaft Wettkampfluft. Nach den 800 m waren die 2:10,52 min Platz 17 wert. Auch er war der Jüngste im starken Teilnehmerfeld.

Rebekka Rack vom TV Villingen startete über die 400 m der U 23. Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen belegte sie in 1:02,39 min den 7. Rang. Die Lenzkircherinnen Lea Straub, Larissa Walleser und Sarah Ziegler starteten in der Klasse U 18. Straub belegte mit dem Diskus (32,30 m) Rang sieben, gefolgt von Larissa Walleser (29,73 m). Sarah Ziegler verpasste den Endkampf knapp mit 28,42 m und wurde Neunte. Lena Schanz vom TSV Rottweil warf in der W 18 den Diskus auf 32,30 m und stieß die Kugel auf 10,41 m. Sie belegte damit die Plätze 6 und 8.

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Heilbronn war Mara Neininger für die Turngemeinde Schwenningen in der U 18 im Dreisprung am Start. Trotz der widrigen Windverhältnisse erreichte sie mit einer Weite von 11,40 m den zweiten Platz hinter Jara Ellinger von der gastgebenden TG Heilbronn, die mit der Weite von 11,83 m siegte.

Christoph Kessler knackt WM-Norm

Der Donaueschinger Christoph Kessler von der LG Regio Karlsruhe lieferte in Weinheim bei der Kurpfalz-Gala eine beeindruckende Vorstellung ab. In einem taktisch gut eingeteilten Rennen blies er auf der zweiten Runde zum Angriff, setzte sich an die Spitze des Feldes und zog sein hohes Tempo bis ins Ziel durch. Seine 1:46,80 min bedeuteten nicht nur den Sieg sondern auch die Norm für die U23-Europameisterschaft in Polen und für die Universiade.

Natascha Wolf in guter Form

Gleich an sieben Wettbewerben nahm Natascha Wolf von der DJK Villingen bei einem Wurf-Meeting in Mutterstadt teil. Im Hammerwerfen schleuderte sie das 4 kg schwere Gerät auf 44,29 m und erzielte persönliche Bestleistung. Nach 9,47 m mit dem Stein und 20,26 m mit dem Wurfgewicht gab es für Natascha Wolf das Rekordergebnis von 2288 Punkten in der Rasenkraftsportwertung. Auch in der Mehrkampfwertung gab es für sie mit 3042 Punkten eine neue Bestleistung. Sie warf den Hammer auf 43,50 m, den Diskus auf starke 35,19 m, den Speer auf 26,92 m und das Gewicht auf 12,03 m. Dazu wuchtete sie die Kugel auf 9,59 m.