Regionalsport Schwarzwald Schiedsrichter tagen in Dauchingen

Schiedsrichter tagen in Dauchingen

98. Jahreshauptversammlung am Samstag in Dauchingen

Fußball: (kat/joh) Die Schiedsrichter aus dem Bezirk Schwarzwald tagen am Samstag in der Dauchinger Festhalle. Eines der wichtigsten Themen bei der 98. Jahreshauptversammlung ist sicherlich der Rückgang der Schiedsrichter-Zahl im Bezirk Schwarzwald. „Vergangene Saison gab es 23 Abmeldungen. Das sind acht mehr als im Vorjahr. Insgesamt 70 Schiedsrichter fehlen uns im Bezirk“, sagt Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Guido Seelig im Vorfeld.

Um zumindest dafür zu sorgen, dass Jugendliche der Schiedsrichter-Tätigkeit nicht den Rücken kehren, wurde vom Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss (BSA) das neue Amt „Jugend-Schiedsrichter-Obmann“ geschaffen. Dieses übernimmt Dennis Dickscheid. Zudem soll die Zusammenarbeit mit den Vereinen intensiviert werden.

Zur Wahl steht in Dauchingen der gesamte, geschäftsführende Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss um den Vorsitzenden Guido Seelig. Ausgenommen davon sind die Obmänner aus den Schiedsrichter-Gruppen Villingen, Donaueschingen, Neustadt und Bregtal. Sie werden jeweils direkt von der Gruppe bestimmt.

In Dauchingen stehen auch die Jahresberichte und Ehrungen verdienter Schiedsrichter auf der Tagesordnung. Außerdem erfolgt die Aufnahme der Schiedsrichter-Anwärter aus dem Neulings-Lehrgang aus dem Jahr 2016. Die Jahreshauptversammlung in Dauchingen beginnt um 10 Uhr. Die Teilnahme an der Versammlung ist für alle Schiedsrichter aus dem Bezirk Schwarzwald Pflicht.