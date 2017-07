Regionalsport Schwarzwald Schiedsrichter-Rückgang bereitet große Sorgen

98. Jahreshauptversammlung in Dauchingen. Qualität der Schwarzwälder Schiris erfreulich

Fußball: Die 98. Jahresversammlung der Schiedsrichter-Vereinigung im Bezirk Schwarzwald in der Dauchinger Festhalle zeigte einmal mehr auf: Im Ausschuss herrscht Kontinuität und die sportlichen Leistungen sind sehr positiv – allerdings bereitet der Mitgliederstand Sorgen.

Schon länger ist bekannt, dass die Zahl der aktiven Schiedsrichter zurückgeht und es zu wenig Nachwuchs gibt. „Dies bereitet mir ernsthafte Sorgen für die Zukunft“, so der Bezirksschiedsrichter-Obmann Guido Seelig. Der Bonndorfer stellte sich, wie auch sein komplettes Führungsteam, dennoch ohne zu zaudern und zu zögern der Wiederwahl und geht nun für die kommenden beiden Jahre in seine fünfte Amtsperiode.

166 aktive und 41 passive Schiedsrichter zählt der Bezirk Schwarzwald. „Leider hatten wir wieder mehr Abmeldungen als Neuzugänge“, zeigt Seelig den Abschwung im Saisonverlauf auf. „Die Teilnehmerzahl beim Neulingslehrgang war zu gering. Vereine sind auch selbst in der Pflicht etwas zu tun, um ihren eigenen Spielbetrieb zu erhalten.“ Für Seelig ist klar: „In den kommenden Jahren müssen wir unsere Zahl der Schiedsrichter unbedingt wieder erhöhen.“

Die Folgen des Schiedsrichtermangels verdeutlichte Einteiler Markus Bienek: „Immer weniger Schiedsrichter müssen mehr Spiele pfeifen, sonst können wir gar nicht ausreichend besetzen.“ Zudem gebe es durch die Veränderungen in Beruf und Studium immer häufiger Abgänge in andere Landesverbände. Bieneks Zahlen untermauern den Trend. Die 166 Schiedsrichter leiteten 4922 Spiele, pro Unparteiischem macht dies fast 30 Partien pro Saison, ein Plus von fünf. Vor allem die Gruppe Bregtal leitete mit ihren nur 34 Schiedsrichtern als kleinste Gruppe die meisten Spiele (+200). Bienek lobte zudem seinen neuen Einteiler-Kollegen Marcel Haberbosch: „Er hat seine Saison bravourös gemeistert.“

Während die Quantität Probleme bereitet, kann sich die Qualität hervorragend sehen lassen. Überbezirklich ist der Schwarzwald sehr gut vertreten. Selbst für die Herren-Bezirksliga stehen 44 Schiedsrichter zur Verfügung. „Eine beinahe zu große Zahl, weil wir ja für die zu beobachtenden Schiedsrichter genügend der 240 Spiele bereitstellen müssen“, so Seelig. „Ein Schiedsrichter unter Beobachtung sollte eigentlich bis zu zehn Spiele in der Klasse pfeifen, um Erfahrungen zu sammeln.“

Insgesamt gab es auch neue Herausforderungen für die Neulingsgewinnung und das Lehrwesen. Bezirkslehrwart Jonas Hirt zeigte auf, „dass wir an uns selbst hohe Ansprüche stellen und in allen Bezirks-Gruppen n einem Strang ziehen müssen.“ Die Betreuung der Kaderleute, Leistungsprüfungen, Konzeption von attraktiven Lehrgängen, Lehrabenden, Beobachtungen umfasst viele Aufgaben für Hirt und sein Team. „Die Qualität sehe ich bei uns im Bezirk als sehr gut an. Aber es gibt viele Dinge, die wir noch verbessern können und müssen. Da sehe ich uns jedoch auf einem guten Weg“, meinte der Schönwälder

Viel Applaus gab es dann bei einer besonderen Ehrung, die Guido Seelig durchführen durfte: Edgar Straub, der bisherige Gruppen-Obmann Villingen hatte seinen Posten zu Beginn der Rückrunde 2017 abgegeben. Nach neun Jahren zog er sich aus beruflichen Gründen zurück, Noemi Topf ist seine Nachfolgerin. Wie gut die Kameradschaft im Bezirk ist, erfuhr Noemi Topf wiederum bei der Leistungsprüfung der Verbandsliste. „Alle Männer waren schon fertig und Noemi musste noch alleine ran. Doch alle Männer sind kurzerhand mit ihr komplett noch einmal mitgelaufen“, berichtete Jonas Hirt.

Ehrungen

Verbandsehrungen

Für 25 Jahre Schiedsrichter wurde Guido Seelig (TuS Bonndorf) mit der Goldenen Ehrennadel des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) ausgezeichnet, für 20 Jahre Schiedsrichter erhielten Sven Pacher (FC Bräunlingen), Gertrud Laufer (FV Donaueschingen), Frank Benitz (FC Lenzkirch), die Silberne Ehrennadel des SBFV.

Bezirksehrungen

10 Jahre: Jürgen Schätzle (FC Schönwald), Sandro Pinna (SV Geisingen), Pierre Wimmer (FC Unterkirnach). 15 Jahre: Alexander Reinhart (SV Grafenhausen), 30 Jahre: Horst Kienzler (VfL Riedböhringen), Helmut Suhm (FC Kirchdorf), 35 Jahre: Ernst Demattio (SV Hammereisenbach), Rolf Hauser (FC Neustadt), Michael Gaß (FC Dauchingen), Dragisa Kaprica (FC Bad Dürrheim), 40 Jahre: Hans Bärenbold (SV Überauchen), Holger Neumann (SV Buchenberg), 45 Jahre: Rudolph Kleiser (Spfr. Neukirch), Herbert Staiger (FC Weiler), 50 Jahre: Ralf Richter (FC Bad Dürrheim), Max Schwarzfischer (FV Möhringen), 55 Jahre: Hermann Kaltenbach (SV St. Märgen).