Scheu dämpft Erwartungen

FC Bad Dürrheim gastiert im Pokal beim SC Pfullendorf. Fragezeichen um Togo-Zugänge

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: SC Pfullendorf – FC Bad Dürrheim (Freitag, 19,30 Uhr). (daz) Kein Glück hatte der FC Bad Dürrheim bei der Auslosung der ersten Hauptrunde. Die Kurstädter müssen beim Verbandsliga-Absteiger und Top-Favoriten auf die Landesliga-Meisterschaft antreten. Da zudem einige wichtige Spieler in der Elf von Trainer Reiner Scheu fehlen, dämpft der Fußball-Lehrer die Erwartungen. „Obwohl wir eine Liga höher spielen, sind wir Außenseiter. Das soll keine Untertreibung, sondern viel mehr eine realistische Einschätzung sein“, so Scheu.

Pfullendorf hat nach dem Abstieg seine Mannschaft nahezu komplett umgekrempelt. Viele höherklassig erfahrene Akteure wurden verpflichtet, um den sofortigen Wiederaufstieg in die Verbandsliga zu schaffen. „Da sind Spieler dabei, die in der Ober- oder Verbandsliga überzeugt haben. Zudem hat Pfullendorf in der Vorbereitung durchweg gute Ergebnisse erzielt. Die Mannschaft scheint schon in einer guten Form zu sein“, ergänzt Scheu. Auch seine Elf lieferte in den Freundschaftsspielen gute Ergebnisse ab und auch spielerisch gab es gute Ansätze, wie unter der Woche beim 2:2 in Albstadt. „Die Leistung war in Ordnung, wird aber in Pfullendorf kaum ausreichen, um in die zweite Runde zu kommen. Natürlich werden wir alles versuchen, um es doch zu packen“, fügt Scheu an.

Ändern muss der Trainer auf der Position im Tor. Jonas Kapp steht nicht zur Verfügung, sodass Konstantin Leichtle zwischen den Pfosten steht. Schwerer könnte auch der Ausfall von Nico Tadic sein. Weitere Spieler haben sich in den Urlaub verabschiedet.

Völlig unklar ist, ob die Kurstädter weiterhin mit ihren beiden Zugängen Amza Ovrotagba und Nasser Gandi aus dem Togo planen können. Beide wurden jetzt nach Esslingen verlegt. „Eine Rückkehr von beiden ist völlig offen“, sagt Scheu. Somit werden wohl nur 13 oder 14 Spieler die Reise in den Linzgau antreten, was die Erfolgsaussichten nochmals dämpft.