Scheu-Elf im Trainingslager

FC Bad Dürrheim drei Tage am Kaiserstuhl. Testspiel gegen Oberligisten Bahlinger SC

Fußball: (daz) Bis zum Sonntag hat Verbandsligist FC Bad Dürrheim sein inzwischen schon traditionelles Winter-Trainingslager in Bahlingen am Kaiserstuhl bezogen. Bereits für den Freitag hat Trainer Reiner Scheu die ersten Übungseinheiten angesetzt. Am Samstag ab 14 Uhr wird es ein Freundschaftsspiel gegen den Bahlinger SC geben. Für die Kurstädter bereits der zweite Test gegen einen Oberligisten binnen weniger Tage, nachdem beim FC Astoria Walldorf II ein torloses Remis gelang. Nach einer weiteren Einheit am Sonntag erfolgt die Rückreise.

„Wir haben ein umfangreiches Programm erstellt, um in der Vorbereitung deutlich voranzukommen“, sagt Scheu. Das Spiel gegen Bahlingen hat für den Trainer „einen besonderen Reiz“. Schließlich seien Testspiele gegen höherklassige Gegner immer eine Herausforderung. Scheu: „Auch auf die Gefahr hin, dass einige Spieler nach den intensiven Einheiten etwas müde sein werden, brauchen wir diesen Test, um möglichst vieles davon umzusetzen, was wir zuletzt einstudiert haben.“

Nach dem 3:3 am Dienstag gegen den FC Gutmadingen, mit dem Scheu nicht nur wegen des Ergebnisses etwas unzufrieden war, erhofft sich der Fußball-Lehrer von seinen Schützlingen, dass sie engagiert trainieren und spielen.