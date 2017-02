Regionalsport_Schwarzwald Sauter und Sauter fahren Bestzeiten

144 Rennläufer beim verbands-offenen Bezirkspokal-Rennen in Schönwald-Weißenbach

Ski alpin: (ju) Eine neue Rekordbeteiligung mit 144 Rennläufern verbuchte Veranstalter TuS Gutach beim verbandsoffenen Bezirkspokal-Rennen (Bezirk III) in Schönwald-Weißenbach. Tagessieger im variablen Riesenslalom am Rössle-Skilift wurden bei den Schülern die 13-jährige Annalisa Valasek (SC Offenburg) in 1:16,722 und der ein Jahr ältere Nick Sulzmann (SC Baar Donaueschingen) in 1:14,216 Minuten. Mit den Tagesbestzeiten glänzten die 16-jährige Anna Sauter (SC 1900 Donaueschingen/1:14,092) und der 49-jährige Joe Sauter (ST Freiburg/1:12,928).

Bei den U 6-Buben wurde Maximilian Scheja (SC Schönwald) Zweiter vor Noyel Guiliani und Levi Flihs (beide SC Baar DS). Zum überlegenen U 8-Sieg kam Gwyneth Holzer (SC Neustadt). Marie Haiz (SC 1900 DS) wurde Vierter vor Megan Gabereder (SC Baar DS) und vier Mädels des SC Schönwald, angeführt von Marlene Schwer. Bei den Buben gewann Maximilian Valasek (SC Offenburg). Als Siebter unter 17 Platzierten war Mika-Luis Fautz (SC Schönwald) bester aus dem Bezirk III.

In der U 10 fuhr Lia Fritschi (SC Baar DS) zum klaren Sieg vor Franka Panduritsch (TuS Gutach) und Jana Duffner (SC Schönwald). Zum überlegenen Sieg der U 10-Buben raste Amadeus Horngacher (SC Neustadt) mit über fünf Sekunden vor Pius Burger (SZ Elzach), Emilio Fritschi (SC Baar DS) und Robin Seifritz (SC Furtwangen). Als Bezirksbeste verhinderten in der U 12 Julia Schmider (TuS Gutach) und Paulo Fritschi (SC Baar DS) als Zweiter jeweils einen Doppelerfolg des ST Freiburg. Unter 17 Platzierten wurde Leon Deck (SC Schönwald) Vierter vor Paul Hartmann (TuS Gutach), Paul Hauptvogel (SC Baar DS) und Luis Banic (SC Schönwald).

In der U 14 fuhr Annalisa Valasek die Bestzeit der Mädchen vor Selina Kaspar (TuS Gutach). Bei den Buben setzte sich Jan Hauptvogel (SC Baar DS) vor Johannes Hartmann (TuS Gutach) durch. In der schwach bestückten U 16 der Mädchen kam Loreen Geibel vor Sophie Kistenbrugger (beide SC Baar DS) zum souveränen Sieg. Bei den Buben gewann ihr Vereinskollege Nick Sulzmann deutlich vor Teo Diersdorf (ST Freiburg), Tristan Schwörer (SC 1900 DS) und Simon Engesser (SC Baar DS).

Zum knappen Tagessieg der Damen kam Anna Sauter vor Tülin Kuzey (SC Schönwald) und Nicole Wilhelm (SC 1900 DS). In der Herrenklasse war Matthias Schätzle (SC Schönwald) Dritter und zugleich Bezirksbester. Fünfter wurde Dominik Fichter (SC Schönwald) vor einem Trio des SC 1900, das von Thomas Haiz angeführt wurde.