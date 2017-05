Sam Samma Mann des Tages

FC Neustadt verlässt durch 3:1-Sieg gegen Endingen die Abstiegsränge

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV Endingen 3:1 (1:0). (bs) Mit dem Sieg gegen Endingen hat der FC Neustadt den Klassenerhalt wieder selbst in der Hand. Die Gastgeber begannen furios: In der 3. Minute verfehlte Peter Schubnell nach einer Flanke von der rechten Seite nur knapp das Endinger Gehäuse. In der 10. Minute wurde Tobias Gutscher im Endinger Strafraum gefoult. Der gut leitende Schiedsrichter Gerspacher zeigte sofort auf den Punkt. Sam Samma nahm den Ball und verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Dieser Treffer gab Neustadt etwas mehr Sicherheit, doch ganz konnte man die Nervosität nicht ablegen. In der 14. Minute zog Peter Schubnell aus 20 Metern ab, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Danach hatten die Gäste zwei Möglichkeiten zum Ausgleich, doch auch Samma hatte noch eine Chance nach einem schönen Alleingang. Mitte der ersten Hälfte wurde Endingen stärker und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Endinger vier Eckbälle hintereinander, doch Neustadt rettete die knappe Führung etwas glücklich in die Halbzeit.

Nach der Pause kam Neustadt besser in die Partie und machte vor allem über die rechte Seite mächtig Druck. Hier tat sich besonders Stefan Ketterer hervor. Mit seinen schnellen Vorstößen brachte er die Endinger Abwehr immer wieder in Schwierigkeiten. Doch der erlösende zweite Treffer wollte nicht fallen. Endingen hielt dagegen und mehrmals mussten die Neustädter Abwehrspieler Schwerstarbeit verrichten. Hier tat sich vor allem Torhüter Simon Ganter hervor. Die Neustädter kämpften und gingen lange Wege, um den Ausgleich zu verhindern. Doch die Endinger gaben nicht nach und erzielten in der 70. Minute durch Santiago Fischer den längst fälligen 1:1-Ausgleich.

Dies war ein Schock für Spieler und Fans des FC Neustadt. Für einige Minuten schien die Mannschaft wie gelähmt, doch dann ging ein Ruck durch die Elf und man spielte wieder munter nach vorne. Sechs Minuten nach dem Ausgleich erzielte Sam Samma den 2:1-Führungstreffer. Die Gäste wurden nun etwas ruppiger und haderten mit manchen Entscheidungen des Schiedsrichters. In der 88. Minute fiel die endgültige Entscheidung durch Sam Samma. Er zog auf und davon, umspielte den Torhüter und erzielte den umjubelten dritten Treffer für den FC Neustadt. Mit diesem Sieg hat der Aufsteiger die Abstiegsregion verlassen, denn der SV Bühlertal spielte nur Unentschieden gegen den Freiburger FC.

Die beiden Neustädter Trainer, Klaus und Benjamin Gallmann, waren mit der Leistung ihrer Mannschaft gegen einen starken SV Endingen sehr zufrieden. Nun gilt es nochmals alle Kräfte zu bündeln und am Samstag in Freiburg alles zu geben, um den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen. Tore: 1:0 Samma (10. FE), 1:1 Fischer (70.), 2:1 Samma (76.), 3:1 Samma (88.). SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim); ZS: 200.

FC Neustadt: Gantert, Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn, Ketterer, Heitzmann (48. Katava), Maier (75. Mundinger), R. Schubnell (63. Falkowski), P. Schubnell (80. Feger), Samma.