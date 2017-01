Regionalsport_Schwarzwald Saisonstart im Schwarzwald

Erste Ski-Wettkämpfe am Wochenende. Continentalcup der Springer in Neustadt. Brendschild der Langläufer in Schönwald

Skisport: (ju) Mit etwas Verspätung startet im Schwarzwald die Ski-Saison. Dabei stehen in den nächsten Tagen drei nordische Wettbewerbe auf dem Programm.

Continental-Cup in Neustadt

Zum internationalen Continental-Cup Skispringen am Wochenende erwartet der Skiclub Neustadt auf der großen Hochfirstschanze (HS 142 m) über 80 Sportler aus 16 Nationen. Neben den Springern aus den Alpenländern sind auch Athleten aus Kanada und USA, sowie aus Estland, Russland, Kasachstan und der Türkei am Start. Das deutsche Team führt Lokalmatador Andreas Wank. Zur DSV-Mannschaft gehören auch Marinus Kraus (WSV Oberaudorf) und Pius Paschke (WSV Kiefersfelden). Auch Petrick Hammann (SV Baiersbronn) und Tim Fuchs (SC Degenfeld) sind dabei.

Der erste Wettkampf am Samstag beginnt ab 11 Uhr mit dem offiziellen Training. Es folgt um 12.15 Uhr der Probedurchgang und ab 13.30 Uhr die zwei Wertungsdurchgänge. Am Sonntag beginnt das zweite Einzelspringen um 12 Uhr mit dem Probedurchgang, dem sich ab 13.30 Uhr die zwei Wertungsdurchgänge anschließen.

Pokallanglauf um „Brendschild“

Am Dreikönigs-Feiertag richtet die Skizunft Brend den traditionellen Pokallanglauf um den „Brendschild“ aus. Der Wettkampf findet im Rothaus Loipenzentrum von Schönwald-Weißenbach statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Altersklassen ab den Schülern S 8. Der Langlauf wird im klassischen Stil absolviert und im 30 Sekunden Abstand per Doppelstart ab 10 Uhr aufgenommen. Ab der Jugend U 16 zählt der Pokallanglauf auch zur Laufserie des Peltonen-Cup 2017. Die Siegerehrung ist gegen 14 Uhr in der „Schwarzwaldhalle“ in Neukirch geplant.

Bezirksmeisterschaft in Schönwald

Im zweiten Anlauf kann am Sonntag der Ski -Club Vöhrenbach die Langlauf-Bezirksmeisterschaft des Skibezirks III (Mittelschwarzwald) austragen. Die Titelkämpfe finden im Rothaus-Loipenzentrum in Schönwald-Weißenbach statt. Für die jüngsten Schüler U 8 bis U 11 ist der Lauf im klassischen Stil. Die weiteren Altersklassen bis zu Senioren laufen in der freien Stilart. Meldungen werden per E-Mail (manuelsieber@gmx.de) noch bis Freitag, 20 Uhr, angenommen. Das Rennen wird per Einzelstart ab 10.30 Uhr aufgenommen. Die Siegerehrung ist im Start-Zielbereich.