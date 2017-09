Regionalsport Schwarzwald Saisonstart der Wild Wings macht Lust auf mehr

Schwenningen arbeitet die ersten zwei DEL-Spiele auf. Zwiespältige Gefühle nach Derby gegen Mannheim

Eishockey: Zum ersten Mal seit der Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga gewannen die Wild Wings ein Auftaktspiel. Zwei Tage später setzte es eine unglückliche Niederlage im Derby. Das Auftaktwochenende hinterließ bei den Schwenningern zwiespältige Gefühle und jede Menge Zuversicht.

Es war eine erstaunliche Stimmung am Sonntagabend in der Schwenninger Helios Arena. Auf der einen Seite feierten die 300 Fans der Mannheimer Adler ihr Team für den 4:2-Derbysieg gegen die Wild Wings. Im weiten Rund aber brandete heftiger Applaus auf, manch einer erhob sich gar von seinem Sitz. Die heimische Mannschaft begab sich in die Kurve, die sie sonst meist nur nach Siegen aufsucht, um sich feiern zu lassen. Doch diesmal holten sich die Wild Wings die Ovationen nach der merk-würdigen Niederlage völlig zu Recht ab. Sie hatten eine großartige Leistung gezeigt und den Favoriten richtig in Verlegenheit gebracht.

Vor dem Saisonstart hatte keiner so recht gewusst, was man von der Schwenninger Mannschaft erwarten darf – auch die Spieler nicht. „Es war schon eine Ungewissheit da, wo wir wirklich stehen nach der Vorbereitung“, sagte Neuzugang Tobias Wörle nach den ersten beiden Partien. Umso erfreulicher war der gelungene Auftakt in Iserlohn. „Wenn man aus einem der schwierigsten Auswärtsspiele gleich am ersten Tag zwei Punkte mitnimmt, kann man froh sein“, kommentierte Wörle den 2:1-Sieg nach Verlängerung bei den Roosters. Dies war nicht nur der erste Erfolg in einem Startspiel für die Neckarstädter seit der Rückkehr in die DEL vor vier Jahren, sondern hielt auch für den neuen Kapitän des Teams einen speziellen Moment bereit. Will Acton erzielte mit dem frühen 1:0 seinen 100. Scorerpunkt in der höchsten deutschen Spielklasse, und das zu Beginn seiner erst dritten DEL-Saison. „In diesem Moment habe ich das gar nicht so mitbekommen, da man sehr auf das Spiel konzentriert ist. Aber natürlich war es schon ein besonderer Moment“, sagte Acton.

Allerdings war der Stürmer samt seiner Kollegen anschließend weniger in der Offensive gefragt, vielmehr erarbeiteten sich die Schwenninger diesen Sieg mit viel Kampfgeist. Die Gastgeber hatten etwas mehr vom Spiel, doch die Wild Wings machten die Räume eng und ließen kaum Schüsse aus der Mitte zu. Und was auf den Kasten kam, war eine sichere Beute von Dustin Strahlmeier. Der Torhüter knüpfte nahtlos an seine Leistungen aus der Vorsaison an. „Er war der beste Mann auf dem Eis“, sagte SERC-Trainer Pat Cortina. Der Keeper selbst bedankte sich erst mal bei seinen Vorderleuten. „Die ganze Mannschaft hat vor mir richtig viel weggeräumt. Das gibt Selbstvertrauen für das erste Heimspiel gegen Mannheim“, sagte Strahlmeier nach dem Sieg in Iserlohn.

Dieses Selbstvertrauen war zwei Tage später in der Helios-Arena deutlich zu spüren. Die Wild Wings begannen das Derby forsch, brachten viel Tempo aufs Eis und dominierten die ersten 20 Minuten klar. Mit großartigem Einsatz gönnten sie den haushoch favorisierten Adlern kaum eine Torchance. Dabei waren die Hausherren auch körperlich sehr präsent, mussten aber tatsächlich nur wenige Checks setzen, da sie immer zeitnah am Gegner waren oder gar schon einen Schritt schneller an der Scheibe. Das 1:0 in Überzahl durch einen feinen Rückhandschuss von Markus Poukkula war die logische Folge der Schwenninger Überlegenheit.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich, dass man in der DEL nicht eine Sekunde nachlassen darf. „Wir haben es etwas schleifen lassen“, räumte Tobias Wörle selbstkritisch ein. Die Adler nutzten die Schwenninger Schwächephase, um die Partie mit zwei abgefälschten Schüssen zu drehen. Wörle: „Der Trainer sagt zu Recht, dass wir 60 Minuten konstant spielen müssen. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft.“ Nach dem Rückschlag offenbarte sich die mentale Stärke des Schwenninger Teams. Auch nach dem 1:3 durch Devin Setoguchi gaben die Wild Wings in keinster Weise auf und schafften durch Wörle den Anschluss.

Zu mehr reichte es allerdings nicht. Was sich nicht nur für die Heimfans und ihre Mannschaft irgendwie falsch anfühlte, sondern tatsächlich auch für den Coach der Adler. „Schwenningen hat sehr gut gespielt, war gut organisiert und über weite Strecken die bessere Mannschaft. Unser Sieg war glücklich“, analysierte Sean Simpson das Derby. Sein Kollege Pat Cortina schloss sich dieser Analyse vollumfänglich an und war mit der Leistung seines Teams hochzufrieden. „Wir haben schon sehr viele gute Dinge gesehen. Auf dieser Leistung können wir sehr gut aufbauen, und das ist zu diesem Zeitpunkt das Wichtigste für uns.“ Das Auftakt-Wochenende der Wild Wings macht Lust auf mehr. Am Donnerstag (19.30) gastieren die Schwenninger in München.