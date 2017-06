Regionalsport Schwarzwald Saisonfinale in der Kreisliga B: Zwei Meister werden gesucht

Letzter Spieltag in den Kreisligen B 1 bis 3. Gute Ausgangspositionen für Spitzenreiter SV Nußbach und SV Eisenbach

Fußball-Kreisliga B: In den drei Staffeln werden am letzten Spieltag noch zwei Meister gesucht. Während der TuS Oberbaldingen in der Staffel 2 den Titel bereits sicher hat, könnten der SV Nußbach (Staffel 1) und der SV Eisenbach (Staffel 3) am Sonntag ihr Meisterstück machen. Den beiden Tabellenführern genügt bereits ein Punkt. Außerdem geht es noch um Plätze in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A.

Staffel 1: Der SV Nußbach (40 Punkte) erwartet mit dem FV/DJK St. Georgen (19) einen Gegner, der in der Vorrunde mit 4:1 Toren bezwungen wurde. Zumindest ein Punkt sollte für Nußbach machbar sein, um anschließend die große Meisterfeier zu starten. Es wäre ein großer Erfolg, denn die Nußbacher schlossen noch vor zwölf Monaten die Saison als Schlusslicht ab. Die Letzten werden diesmal die Ersten sein, könnte das Motto für Trainer Richard Dittrich und seine Mannschaft lauten. Dittrich ist seit 2013 Coach beim SV Nußbach. Zumindest Rang zwei hat die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (37) sicher. Die Elf erwartet den Tabellennachbarn FK Bratstvo Villingen (33). Die Gastgeber müssen siegen und hoffen, dass sich Nußbach einen Ausrutscher leistet. Beim Torverhältnis hat die SG Vöhrenbach einen Treffer Vorsprung gegenüber Nußbach.

Deutlich verpasste der FC Mönchweiler (29) die zwei vorderen Platzierungen und somit, wie bereits in der vergangenen Saison, auch die Aufstiegsspiele. Beim punktlosen Schlusslicht A.S.C. St. Georgen ist Mönchweiler natürlich favorisiert. Im Tabellenkeller empfangen die Sportfreunde Schönenbach (16) den FC Weiler (17). Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie NK Zagreb Villingen (28) gegen den SV Niedereschach (26).

Staffel 3: Nahezu alles spricht vor dem Finale im Titelkampf für den SV Eisenbach (43 Punkte). Konkurrent FC Bernau (40) hat zudem das weitaus schlechtere Torverhältnis. Eisenbachs Trainer Mario Heinrich will mit der Mannschaft auf eigenem Platz feiern. Ein Punkt gegen SV Friedenweiler (26) reicht bereits zum Ttitelgewinn. Bernau hat die weitaus schwierigere Aufgabe und muss beim TuS Bonndorf II (39) antreten. Bonndorf würde mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde rutschen und hätte nach nur einer Saison die Chance auf eine sofortige Rückkehr in die Kreisliga A. Alle weiteren Spiele haben nicht mehr die große Brisanz. Schlusslicht VfB Mettenberg (15) empfängt den TuS Rötenbach (18), der FC Reiselfingen (26) ist für die SG Schluchsee/Feldberg (22) Gastgeber und der SV Saig (25) spielt gegen den SV St. Blasien (18). Für den spielfreien SV Titisee (24) ist die Saison bereits beendet.

Staffel 2: In der Staffel sind die wichtigsten Entscheidungen gefallen. Während Meister TuS Oberbaldingen (52 Punkte) seine Abschiedsvorstellung beim SV Ewattingen (35) gibt, wird Vizemeister SG Kirchen-Hausen (40) die letzte Partie bei der SG Unadingen/Dittishausen (30) bereits als Vorbereitung für die Aufstiegsspiele nutzen. Platz drei hat der diesmal spielfreie SV Aasen (37) sicher. Klar ist auch, dass der FC Grüningen (7) den letzten Rang im direkten Duell gegen den davor platzierten TuS Blumberg (11) nicht mehr abgeben kann. Grüningen strebt zumindest den dritten Saisonsieg an. Der FC Wolterdingen (20) reist zum FC Gutmadingen II (15). Die SG Aulfingen/Leipferdingen (33) empfängt die SG Döggingen/Hausen vor Wald (20).