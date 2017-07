Regionalsport Schwarzwald Saisoneröffnung bei der DJK Donaueschingen

Fußball-Landesliga startet am 11. August. Villinger Stadtduell erstes Schwarzwald-Derby

Fußball-Landesliga: (kat) Die DJK Donaueschingen eröffnet mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Überlingen die Saison 2017/18 in der Landesliga, Staffel 3. Die Partie in Allmendshofen findet am Freitag, 11. August, um 18.30 Uhr statt.

Für die zwei Landesligisten aus Villingen beginnt die neue Saison wie die alte aufgehört hat – mit dem direkten Stadtduell. Die DJK Villingen empfängt am Samstag, 12. August, die Reserve des FC 08. Ebenfalls am Samstag startet der FC Löffingen mit einem Heimspiel gegen den FC Hilzingen in die Saison. Der FC Furtwangen muss beim Liga-Auftakt reisen. Die Bregtäler gastieren am Samstag, bei der SG Dettingen-Dingelsdorf.

Aufsteiger SV Obereschach feiert seinen Landesliga-Einstand am Sonntag, 13. August, auswärts. Die Elf von Trainer Mario Bibic muss man Frickingen zur Spvgg. F.A.L.

Der FC Schonach bekommt es am gleichen Tag auf heimischem Terrain mit dem SC Markdorf zu tun. Gut möglich, dass diese beiden Teams schon zwei Wochen zuvor in einem Pflichtspiel aufeinander treffen. In der 1. Hauptrunde des südbadischen Pokals (29./30. Juli) treffen die Schonacher auf den Sieger der Qualifikations-Partie Denkingen gegen Markdorf.

Am zweiten Spieltag der Saison (18. bis 20. August) kommt es zu zwei Schwarzwald-Derbys. Bereits am Freitag, 18. August, erwarten die Obereschacher den FC Löffingen und zwei Tage später der FC 08 Villingen II die DJK Donaueschingen.

Mittwoch-Spieltage sind in der kommenden Landesliga-Saison keine geplant. Nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag am Wochenende 2./3. Dezember geht es in die Winterpause. Der erste Spieltag 2018 ist für 10./11. März geplant. Die Saison endet am Samstag, 2. Juni.