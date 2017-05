regionalsport schwarzwald Saisonauftakt beim TC Donaueschingen: "Wollen Freude am Spiel haben"

Saisonauftakt beim TC Donaueschingen: "Wollen Freude am Spiel haben"

Tennis-Damen starten zu Hause in Punktspiele, Männer in Mannheim

Tennis, Oberliga: Nach dem Abstieg aus der Badenliga bestreiten die Damen des TC BW Donaueschingen am Sonntag (11 Uhr) auf der heimischen Tennisanlage im Schlosspark ihre erste Oberligapartie gegen den TC Mengen.

Für die jetzt beginnende Saison setzt der Donaueschinger Teammanager und Vereinsvorsitzender Arno Göpfert auf ein ausgewogenes Team von Spitzenspielerinnen, erfahrenen Eigengewächsen und Nachwuchsspielerinnen. „Fast in jedem Spiel wird es eine unterschiedliche Teamaufstellung geben, so dass uns kaum ein Gegner im Vorfeld ausrechnen kann“, kündigt Göpfert mehrere personelle Varianten an.

Die Spitzenpositionen werden von Rebecca Sramkova und Amra Sadikovic belegt, die aufgrund internationaler Turniereinsätze jedoch nur kurzfristig für die Baaremer einsetzbar sein werden. Der Kader der Donaueschinger Tennisdamen setzt sich in diesem Jahr an den vorderen Positionen aus den Schweizer Neuzugängen Leonie Küng, Tamara Arnold und Sina Züger zusammen. Gesetzt sind Barbara Pinterova, Karolina Nowak, Vanessa Göpfert, Daphne Friedrichs, Jessica Birowski und Neuzugang Yvonne Nutz aus Tengen. Zusätzlich werden an den hinteren Positionen abwechselnd Amelie Rehwald, Hannah Baur, Tiki Maksimovic und Maike Jäggle aus der zweiten Damenmannschaft eingesetzt. Göpfert: „Sie sollen Oberliga-Luft schnuppern und Erfahrungen sammeln.“

Ein sofortiger Wiederaufstieg des Teams in die Badenliga steht für Arno Göpfert nicht auf der Prioritätenliste. „Vielmehr wollen wir in der Oberliga gut mithalten und unsere Freude am Spiel haben.“ Als Titelfavoriten nennt Göpfert die Mannschaften aus Freiburg und Baden-Baden. Zum Auftakt geht es zunächst gegen das erfahrene Mengener Team mit der stark eingeschätzten argentinischen Spitzenspielerin Berta Bonardi.

Mario Hauser neuer Kapitän

Badenliga Herren 30: Ihren Saisonauftakt haben am Wochenende auch für die Donaueschinger Badenliga-Herren 30. In der ersten Begegnung geht es für den Aufsteiger von der Baar zum TC Harmonie Mannheim. Neuer Donaueschinger Mannschaftsführer ist Mario Hauser.

Der Wettergott hätte den Baaremern etwas holder gestimmt sein dürfen, denn einige Spieler konnten in den vergangenen Tagen nicht einmal auf Sand trainieren. „Zwar sind einige von uns nach Konstanz zum Training gefahren, doch hätten wir natürlich gerne in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal auf unserer Anlage gespielt, um ein Gefühl dafür zu bekommen“, sagt Mario Hauser. Selbst kurz vor dem Badenliga-Auftakt bleiben die Plätze in Donaueschingen wetterbedingt gesperrt. Keine guten Voraussetzungen. Dennoch sieht sich der Aufsteiger insgesamt gut vorbereitet und hofft auf die ersten positiven Zähler am ersten Wettkampftag.

An Nummer eins wird Tomas Zivnicek für Donaueschingen aufschlagen. Die Positionen zwei und drei werden von Danijel Vujica und Tomislav Maras besetzt. Es folgen auf den weiteren Positionen Mario Hauser, Steffen Schuh und Michael Russo.