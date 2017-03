Villingen-Schwenningen Saisonabschluss der Wild Wings: Ein Abend voller Emotionen

1000 Fans fanden sich zur Abschlussfeier in der Helios-Arena. Strahlmeier, Hult, Bartalis und Giliati bleiben dem Team offiziell erhalten.

Eishockey: Auch bei ihrem letzten Saisonauftritt konnten sich die Wild Wings auf ihre Fans verlassen. Rund 1000 Zuschauer kamen am Freitagabend in die Helios-Arena, um die Mannschaft zu verabschieden. Natürlich wollten alle wissen, bei welchen Spielern es ein Abschied für immer oder nur einer für die kommenden fünf Monate sein würde. Vor allem für Joey MacDonald und Sascha Goc war es ein Abend voller Emotionen.

Weitere Informationen Schwenninger Wild Wings verlängern Verträge mit vier Eishockey-Profis

Riesiger Applaus brandete auf, als Torhüter Dustin Strahlmeier offiziell verkündete, dass er auch in der nächsten Spielzeit das Trikot der Wild Wings tragen werde. „Ich bleibe in Schwenningen“, versicherte der 24-jährige Schlussmann, der bei den Wild Wings zum Shooting-Star der vergangenen Monate avancierte. „Dustin hat in diesem Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen, die sicher noch nicht abgeschlossen ist. Er war ein stetiger Rückhalt für uns und passt auch menschlich sehr gut ins Team“, kommentierte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich die Vertragsverlängerung des Keepers.

Auch das ausländische Stürmertrio Andrée Hult, Stefano Giliati und István Bartalis bleibt in Schwenningen. Rumrich: „Hult hatte eine schwierige Saison mit einigen Verletzungen. Als er in den Kader zurückkehrte, konnte man sehen, wie wichtig er für das Team ist.“ Der Schwede bestreitet damit seine dritte Saison am Neckarursprung. Giliati, der die Runde aufgrund einer Verletzung vorzeitig beenden musste, und Bartalis haben ihre erste Spielzeit in Schwenningen absolviert und auf Anhieb überzeugt. Rumrich: „Beide Spieler sind mit ihren läuferischen und technischen Fähigkeiten ein Zugewinn für uns und geben uns mehr Flexibilität im Angriff.“

Nicht mehr für die Wild Wings aktiv sein werden Verteidiger Jiri Hunkes und Yannick Mund sowie die Stürmer Jérôme Samson, Daniel Schmölz und Steven Billich. Schon seit geraumer Zeit stand der Abschied von Joey MacDonald und Sascha Goc fest. Torhüter und Kapitän wurden von den Fans minutenlang mit Sprechchören und stehendem Applaus gefeiert. Auf der Videotafel lief ein Zusammenschnitt einiger spektakulärer Szenen der beiden Profis. „Das letzte Spiel mit Schwenningen gegen Nürnberg werde ich nie vergessen. Ich wollte in der Kabine meine Torhüterausrüstung gar nicht mehr ausziehen“, sagte MacDonald. Während der Kanadier seine Karriere beendet, liebäugelt Sascha Goc mit dem Gedanken, seine großartige Laufbahn noch ein Weilchen fortzusetzen. Alles hängt vom Heilungsprozess seiner gebrochenen Hand ab. Bei den Wild Wings wurde der Vertrag des langjährigen Kapitäns nicht mehr verlängert.

Neben Strahlmeier, Hult, Bartalis und Giliati werden auch Simon Danner, Uli Maurer, Lennart Palausch, Marc El-Sayed, Marcel Kurth, Benedikt Brückner und Will Acton weiterhin das SERC-Trikot tragen. Damit sind bereits sieben deutsche und vier ausländische Spieler unter Vertrag. Die Zukunft von Alex Trivellato, Simon Gysbers, Tim Bender (Leihgabe aus München), Kai Herpich, Kalle Kaijomaa und Markus Poukkula ist hingegen noch offen.

Aktueller SERC-Kader

Tor: Dustin Strahlmeier

Abwehr: Benedikt Brückner

Sturm: Andrée Hult, István Bartalis, Stefano Giliati, Uli Maurer, Mac El-Sayed, Lennart Palausch, Marcel Kurth, Simon Danner, Will Acton.