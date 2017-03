Regionalsport Schwarzwald Saison-Aus für Zoran Kokolanski

Junioren-Teams des FC 08 Villingen sind auf eigenem Platz. Auch Donaueschingen hat Heimvorteil

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – FC Emmendingen. (Sonntag, 16 Uhr). (ms) Im Aufeinandertreffen der beiden „unfairsten“ Mannschaften der Liga zählt für die Nullachter nur ein Sieg. „Wir haben zwar das Hinspiel mit 2:0 gewonnen, aber Emmendingen ist ein sehr unbequemer Gegner“, warnt Trainer Marcel Yahyaijan und schätzt die Gäste besser als ihren vorletzten Tabellenplatz ein. „Ich erwarte, dass Emmendingen tief stehen wird.“ Im Kampf um Platz wäre für Villingen ein Erfolg ein wichtiges Etappenziel, zumal mit dem Freiburger FC und Lörrach-Brombach noch zwei Topteams auf die Villinger warten. Personell musste Trainer Yahyaijan in dieser Woche einen schweren Rückschlag hinnehmen. Zoran Kokolanski hat sich mit einem Bänderriss die vierte Verletzung binnen einer Saison zugezogen und wird aller Voraussicht für den Rest der Rückrunde ausfallen. Außerdem steht hinter Marvin Münzers Einsatz ein Fragezeichen.

SG DJK Donaueschingen – SV 08 Kuppenheim (Sonntag, 13 Uhr). (cl) An die Leistungsgrenze gehen, um den Erfolg zu erreichen, diese Erfahrung macht DJK-Trainer Stefan Ehrich in dieser Woche selbst. Er macht seine Trainerlizenz. Der neue Co-Trainer, Timo Schneckenburger, nahm unter der Woche "gute bis sehr gute Trainingseindrücken“ mit. Lars Sulzmann ist weiterhin angeschlagen und ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Torhüter Janis Schmid, der sich seit mehreren Wochen mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel herumplagt. Kuppenheim steht aktuell auf Rang sieben und wird von den DJK-Trainern als "machbar" eingestuft. Ehrich warnt jedoch. "Kuppenheim ist stärker." Er möchte mit einer guten Organisation an die Leistungen vom Spiel gegen Bahlingen anknüpfen. Ober den Gegner beobachtet hat, will Ehrich nicht verraten.

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – FC Emmendingen. (Sonntag, 14 Uhr). (ms) Nach der 1:4-Hinspielniederlage gegen Emmendingen will die Elf von Emanuele Ingrao Revanche. „Das 1:4 spiegelte überhaupt nicht die Spielverhältnisse wider“, ärgert sich der Trainer noch heute. „Wir wollen mit einem Sieg zeigen, dass Emmendingen damals nur ein Zufallsprodukt gelang.“ Ingrao erwartet wie im Hinspiel eine Mannschaft, "die tief stehen und nur auf unsere Fehler warten wird". Beide Mannschaften haben 24 Zähler auf ihrem Konto, die Nullachter belegen dank des besseren Torverhältnisses Platz vier. Sicher ausfallen wird Sacir Alimanovic, der sich bei einem Auswahlspiel verletzt hat. Offen ist der Einsatz von Niklas Heini sowie Nikos Vassiliadis.

Verbandsliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – 1. SV Mörsch (Sonntag, 11.30 Uhr). Einen 8:0-Kantersieg wie im Hinspiel würde Villingens Trainer Haris Redzepagic sofort unterschreiben, doch von einem Spaziergang gegen das Tabellenschlusslicht geht niemand aus. „Mörsch hat zuletzt mit dem 3:2 gegen Lahr den ersten Saisonsieg gefeiert. Sie haben einen Schritt nach vorne gemacht. Mörsch kommt mit breiter Brust und will auch in Villingen etwas reißen“, sagt der Trainer. Den Erfolg fest einplanen will der Coach deshalb nicht. „Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben, weil in dieser Liga immer alles passieren kann. Ob wir mit 8:0 oder 1:0 gewinnen, ist mir egal.“ Redzepagic bangt um den Einsatz vom angeschlagenen Efekan Albayrak.