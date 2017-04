Regionalsport Schwarzwald SV Überauchens Trainer Sigurd Bickmann: "Eine Katastrophe jagt die nächste"

Rückblick auf den 23. Bezirksliga-Spieltag

Fußball-Bezirksliga: (daz) Auch wenn es in der Liga im Aufstiegsrennen und im Abstiegskampf weiter spannend bleibt, zeichnen sich nach dem 23. Spieltag erste Vorentscheidungen ab. So wird im Tabellenkeller ein Quartett wohl die Absteiger unter sich ausmachen. Es ist sogar gut möglich, dass es alle vier Teams (Hinterzarten, Brigachtal, Schönwald, Grafenhausen) trifft. Ganz oben mussten die Aufsteiger SV Geisingen und FC Hochemmingen den Kontakt zur Spitze etwas abreißen lassen, wo Obereschach und Königsfeld die besten Karten haben, die ersten zwei Plätze unter sich auszumachen. Schon am Mittwoch kommt es in Obereschach zum Duell der beiden Titelanwärter.

Mit einem 3:1-Erfolg löste der SV Obereschach die nicht ganz einfache Aufgabe beim Schlusslicht Grafenhausen. „Ich wusste schon vor dem Spiel, dass es eine enge Kiste wird. Mit Mentalität und Qualität haben wir die drei Punkte geholt“, freut sich Trainer Mario Bicic. Seine Elf hat nun bereits zwölf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Die Tabelle interessiert Bibic, zumindest öffentlich, nicht. „Wir haben am Mittwoch den FC Königsfeld auf unserem Platz und müssen am Sonntag nach Tennenbronn. Danach werden wir richtig auf die Tabelle schauen.“ Für Bibic hat die Entwicklung der Mannschaft weiterhin Priorität. Bibic: „Das Schöne ist, dass wir ohne jeglichen Druck die kommenden Partien bestreiten dürfen. Wir haben den Aufstieg vor der Saison nicht auf die Agenda gesetzt.“

Marijan Tucakovic, Trainer des SV Geisingen, wehrt sich gegen die Vermutung, seine Elf habe in Dauchingen (1:1) zwei Punkte im Kampf um Platz zwei verloren. „Wir haben bei der 0:1-Heimniederlage gegen Hölzlebruck Punkte verschenkt, nicht aber in Dauchingen. Dazu sind die Dauchinger einfach zu stark.“ Bei sieben ausstehenden Spielen und sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei hat Tucakovic den Kampf noch nicht aufgegeben. „Wir haben noch genügend Spiele, um die Lücke zu schließen. Allerdings ist am Mittwoch gegen Schönwald ein Sieg Pflicht“, ergänzt Tucakovic. Schon am 10. Mai sind die Geisinger erneut in Dauchingen zu Gast. Dann im Habfinale des Bezirkspokals.

Mit dem 2:0-Erfolg gegen Brigachtal gelang dem FC Pfaffenweiler der zehnte Saisonsieg. „Wir haben die ersten fünf bis zehn Minuten etwas verschlafen, danach aber das Spiel bestimmt. Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn wir nach dem zweiten Tor nur noch das Ergebnis verwaltet haben“, bilanziert Trainer Carmine Italiano und hat dabei etwas Verständnis für die Spieler. „Wir stecken in einer englischen Woche mit noch zwei schweren Aufgaben gegen Hinterzarten und Hölzlebruck. Da müssen wir mit den Kräften etwas haushalten.“ Pfaffenweiler hat den Klassenerhalt längst sicher, doch Italiano will mehr: „So viele Punkte wie nur möglich. Ich bin da weiterhin sehr hungrig.“

Auf der Stelle tritt aktuell der FC Brigachtal, der sich nicht aus der Abstiegszone lösen kann. „Bei uns kam in Pfaffenweiler viel Pech hinzu. Nach fünf Minuten treffen wir den Pfosten und im Nachschuss geht der Ball wieder ans Aluminium. So ist das eben, wenn du in der Tabelle unten stehst“, sagt Trainer Massimo Verratti. Es ehrt den Trainer, wenn er dennoch von einem verdienten Sieg von Pfaffenweiler spricht. „Das Spiel läuft sicherlich anders, wenn wir das 1:0 erzielen. Andererseits waren beide Gegentreffer äußerst unglücklich.“ Somit begann die englische Woche für Brigachtal denkbar schlecht. Am Mittwoch gegen Dauchingen und am Sonntag in Schönwald müsse laut Verratti „unbedingt gepunktet werden“.

Einen guten einstelligen Tabellenplatz hat Frank Berrer, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, mit seiner Mannschaft weiterhin fest im Blick. Zwei Siege nach der Winterpause, dann zwei Niederlagen und jetzt das 1:1 in Schönwald ergeben mit den Spielen der Vorrunde aktuell nur Rang zehn. „Wir leiden etwas darunter, dass wichtige Stammspieler fehlen oder nicht ganz fit sind. Das soll keine Ausrede darstellen, ist aber nur schwer zu kompensieren“, betont Berrer und denkt dabei an Spieler wie Philipp Gleichauf, Jörg Fetz oder Nico Meister. In Schönwald lag die Elf schnell im Rückstand und brauchte fast 80 Minuten um auszugleichen. „Es war kein einfaches Spiel, da Schönwald fast ausschließlich auf Konter gesetzt hat. Immerhin haben wir nach zwei Niederlagen den Trend gestoppt und wollen am Mittwoch gegen Hochemmingen auch gern wieder einmal ein Spiel gewinnen“, fügt Berrer an.

Ohne acht Stammspieler angereist, war beim SV Überauchen die Zuversicht vor dem Spiel in Hochemmingen nicht sehr groß. Dennoch gelang es der mit einigen Akteuren aus der zweiten Mannschaft aufgefüllten Elf, durch ein 2:2 einen Punkt mitzunehmen. „Bei uns jagt eine Katastrophe die nächste. Allein in den letzten 14 Tagen haben sich vier Spieler einen Bänderriss zugezogen. Langsam wird es ganz eng“, sagt Trainer Sigurd Bickmann, der in den letzten zehn Spielminuten selbst spielen musste, nachdem Pascal Hoch und Bernd Weets auch noch verletzt ausfielen. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle sei der Punktgewinn ganz hoch einzuordnen. Noch ist Überauchen in der verkorksten Saison nicht gerettet. „Wir brauchen dazu noch sechs bis sieben Punkte, die wir schnell holen wollen, denn wir wissen nicht, was uns noch alles passieren wird“, orakelt Bickmann.