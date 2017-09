Regionalsport Schwarzwald SV Triberg: "So stark wie möglich"

SV Triberg: "So stark wie möglich"

Schwarzwälder Ringer-Bundesligist empfängt Mainz. Oberliga-Derby im Vorkampf

Ringen, Bundesliga: SV Triberg – ASV Mainz (Samstag, 19.30 Uhr) – „Hochklassigen Sport mit toller Stimmung bei den Heimkämpfen“ – dies wünschte sich Tribergs neuer Trainer Kai Rotter vor Saisonbeginn. Am Samstag haben Ringer und Fans die Möglichkeit zu zeigen, dass in Triberg wieder echte Bundesliga-Atmosphäre aufkommt. Dabei kommt mit dem Deutschen Meister von 2013 aus Mainz gleich ein Gegner „mit einem überragenden Kader“, wie es Rotter ausdrückt.

Für den Triberger Trainer ist klar: „Es wird richtig hart. Wenn aber jeder Einzelne bei uns über die vollen sechs Minuten kämpft und 100 Prozent gibt, haben wir vielleicht eine Chance. Auf jeden Fall werden wir so stark wie möglich aufstellen.“ Ob die Triberger Europameister Kristijan Fris oder gar den frischgebackenen Weltmeister Viktor Nemes aufbieten werden, wollte Rotter nicht verraten. Es ist aber durchaus möglich, dass zumindest einer der beiden Serben zum Einsatz kommt.

Die Triberger starteten mit einer Schlappe (5:23 bei den Heilbronn Devils) in die Saison. Dagegen setzten die Mainzer gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen. Mit 18:4 fertigten die Rhein-Hessen die RKG Freiburg ab. Kurioserweise gewannen die Freiburger dabei vier der zehn Einzelkämpfe jeweils mit lediglich 1:0.

Während beim SV Triberg nach der vergangenen Saison das halbe Team umgekrempelt wurde, tat sich bei den Mainzern nur wenig. Lediglich fünf Neuzugänge angelte sich der ASV. Allerdings war die Mannschaft von Trainer David Bichinashvili auch zuvor schon mit herausragenden Ringern besetzt. In den mittleren Gewichtsklassen (75 kg) boten zum Saisonauftakt gleich zwei Weltklasse-Ringer auf. Sowohl der Ungar Balint Korpasi (griechisch) als auch der Türke Soner Demirtas (Freistil) wurden im Mai Europameister und vor wenigen Tagen in Paris Dritter bei der Weltmeisterschaft.

Oberliga Südbaden: SV Triberg II – KSK Furtwangen (Samstag, 18 Uhr) Schon vor dem Bundesliga-Kampf dürfte die Stimmung in der Jahnsporthalle angeheizt sein. Das Duell der Triberger Reserve gegen den KSK Furtwangen ist mehr als „nur“ ein Vorkampf.

Die Triberger kämpften zum Saisonauftakt bei der klaren Niederlage in Schiltigheim mit einer „Not-Besetzung“. Dem Lokalrivalen aus dem Bregtal dürften sie diesen Gefallen am Samstag mit Sicherheit nicht machen. Hier geht es nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige.

Auf Furtwanger Seite reist vor allem Trainer Tobias Haaga gerne zu den Kämpfen gegen seinen Ex-Verein. Genauso groß wie die Vorfreude dürfte allerdings auch die Motivation bei Haaga und seinen Ringern sein. Ob der Trainer selbst wieder auf die Matte geht, wie beim Sieg in Schuttertal vor einer Woche, wollte Haaga zwar nicht komplett ausschließen. Es scheint allerdings unwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist den Ringer-Fans in der Triberger Sporthalle am Samstag ab 18 Uhr einiges geboten.