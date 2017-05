Regionalsport Schwarzwald SV Titisee II: Vorzeitiger Titelgewinn in der Frauen-Kreisliga A 2

Nach 3:2-Erfolg in Tennenbronn Meisterschaft perfekt

Der Fußballerinnen des SV Titisee II gewannen am Samstag mit einem 3:2-Erfolg beim Tabellenzweiten FV Tennenbronn II frühzeitig und mit überlegenem Vorsprung die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga A 2. Die bisherigen 14 Saisonspiele hat die Mannschaft alle gewonnen und kommt dabei auf ein Torverhältnis von 47:3. Da in der Liga nur 9er-Mannschaften auf dem verkürzten Großfeld spielen, hat der Meister kein Aufstiegsrecht in die Bezirksliga.